В Улан-Удэ нашли ковидные нарушения в кафе-столовой и лаундж-баре

За сутки проверили свыше 300 объектов



В Улан-Удэ 15 мобильных групп продолжают рейды по соблюдению мер профилактики на объектах торговли и общепита. Меры профилактики усилены в торговых центрах города в условиях предновогоднего повышенного спроса.



Свыше 300 объектов было охвачено проверками в минувшие сутки. За нарушение режима ограничительных мероприятий и несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил составлено 14 протоколов на юридические и физические лица.



- Так, нарушения были выявлены в кафе-столовой «Лимонад» на ул. Сухэ-Батора: не обеспечена социальная дистанция при рассадке посетителей, не осуществляются должным образом дезинфекционные мероприятия, персоналом нарушается масочный режим. На ответственных лиц будет составлен протокол об административном правонарушении. Также требования по социальному дистанцированию при рассадке посетителей не выполнены в организации общепита – Restaurant & lounge bar Mojito на Балтахинова. Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ. К административной ответственности привлечен индивидуальный предприниматель, владелец торговой точки «Rafan» в торговом центре «People’s Park», - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.





