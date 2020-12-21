Торговые центр изменили режим работы в новогодние праздники
Министерство промышленности и торговли Бурятии дало рекомендации предприятиям торговли для того, чтобы разобщить большие потоки покупателей, которые ожидаются в предпраздничные дни. Также в комплексе противоэпидемических мер – изменение режима работы торговых центров. Цель этой меры - управление потоками посетителей, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Торговый центр «Мегадом» продлил режим работы на три часа до 21:00 часа. В двух гипермаркетах торговой группы «Абсолют» установлен круглосуточный режим работы (на ул. Шумяцкого и ул. Ключевская). Два супермаркета в праздники будут работать до 01:00 и до 02:00. 19 супермаркетов будут работать до 23:00 часов и 13 – до 24:00 часов.
Группа компаний «Титан»: три супермаркета на постоянной основе работают круглосуточно (в ТЦ Юбилейный, ТЦ People’s Park и на ул.Ключевская). С 27 декабря дополнительно переводятся на круглосуточный режим работы супермаркет «Мегатитан» и торговый центр «Мёд».
- «Посуда центр» также увеличил продолжительность работы до 21:00. Торговый центр «Galaxy» с 25 декабря будет работать до 21:00. «Эльдорадо» на ул. Смолина и ул. Ботанической также будут работать до 21:00 с 25 декабря, - сообщил заместитель министра промышленности и торговли Бурятии Алексей Оловянников.
Торговые центры Улан-Удэ стали работать дольше
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