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Бизнесменов Бурятии просят поторопиться с переходом на УСН

Бизнесменов Бурятии просят поторопиться с переходом на УСН
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Бизнес-омбудсмен Бурятии напомнил, что времени осталось немного

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев призвал бизнесменов поторопиться с переходом с ЕНВД на УСН. Если предприниматели не успеют до Нового года, то поменять режим смогут только через год. А до этого будут переведены на более сложную общую систему налогообложения, на которой нужно платить НДС, налог на прибыль, сдавать сложную отчётность и т.д.

- Как мы знаем, режим налогообложения ЕНВД прекратит свое действие в 2021 году. Однако пока только 1 085 предпринимателя из 6 086 (то есть около 18%) определились с режимом на следующий год, - сообщил Чингис Матхеев на своей странице в Facebook.

На ноябрьской сессии Народного Хурала был принят закон, согласно которому данные предприниматели могут применять максимально возможную льготную ставку по упрощенной системе налогообложения (УСН) в 2021 году, а именно 1% (доходы) и 5% (доходы минус расходы).

- Кроме этого, нам необходимо внести изменения в республиканское законодательство по патентной системе (ПСН). Для этого нам предстоит большая работа по аналогии с той, которая проделана по УСН. Надеюсь, что необходимые изменения будут приняты на первой очередной сессии Народного Хурала в новом году, то есть в феврале 2021 года, - отметил Чингис Матхаеев.

Предприниматели имеют полное право совмещать УСН и ПСН. ПСН можно начать использовать практически в любое время: нужно подать заявление, и через 10 дней налоговая выдает патент.

- Но для того, чтобы применять УСН в 2021 году необходимо именно до 31 декабря 2020 года подать соответствующее уведомление в Федеральную налоговую службу, иначе вы автоматически перейдете на общую систему налогообложения (с НДС, налогом на прибыль, более сложной отчетностью и т.д). А в следующий раз использовать УСН можно будет уже только с 2022 года! – поясняет Чингис Матхеев.

Бурятский бизнес-омбудсмен считает, что заявление на упрощёнку должен написать каждый, кроме тех, кто осознанно намерен в 2021 году использовать общую систему.

- Если подойдёт патент – будете спокойно совмещать два режима. Если условия по патенту не устроят – будете работать по минимальной ставке по упрощенке. Друзья, очень прошу вас максимально оперативно определиться с режимом налогообложения на следующий год, времени осталось совсем немного, - призвал Матхеев.


предприниматели уполномоченный по защите прав предпринимателей
 
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