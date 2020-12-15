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В Бурятии за сорванные туры школьников в Москву не вернули деньги

В Бурятии за сорванные туры школьников в Москву не вернули деньги
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Возбуждено уголовное дело

К уполномоченному по правам ребёнка в Бурятии Наталье Ганькиной обратились родители школьников, которым в январе 2020 года не удалось выехать на новогоднюю экскурсию в Москву.

Родители приобрели экскурсию у женщины (турагента), действовавшей на основании договора с московским туроператором. Однако поездка была перенесена, а после вовсе не состоялась из-за пандемии. Деньги турагент людям не вернула.

Наталья Ганькина направила запрос в следственное управление СКР по республике о проведении доследственной проверки в отношении женщины, организовавшей экскурсионные туры. По результатам проверки 8 декабря следователи возбудили уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата), сообщила детский омбудсмен Бурятии на своей странице в Facebook.

- Во избежание подобных ситуаций, обращаю внимание родителей, что при покупке экскурсионных туров необходимо проверять статус юридического лица – туристической компании в актуальном Едином федеральном реестре туроператоров (см. на сайте Ростуризма по адресу http://www.russiatourism.ru/operators/), ознакомиться с публичной информацией о турагентстве, - отметила Наталья Ганькина.

Она добавила, что важно различать туроператоров и турагентов.

- Федеральным законом «Об основах туристской деятельности» установлено, что турагентская деятельность - деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (турагент); туроператорская деятельность - деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом (туроператор), - рассказала детский омбудсмен.

В настоящее время в Госдуме находится законопроект, который предусматривает введение единого федерального реестра турагентов, вести его также будет Ростуризм. Согласно проекту, наличие в реестре записи о турагенте с информацией о конкретном туроператоре будет подтверждением того, что между ними действительно заключён договор о реализации и продвижении турпродукта. Это, в частности, поможет туристу избежать передачи денег мошенникам.
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