За подпольную вечеринку в Улан-Удэ накажут посетителей бара

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал вопиющими случаями вечеринки в «Фабрике-гриль» и лаундж-баре «Сове». Он отметил, что «Фабрике-гриль» назначен повторный суд.
Также он отметил, что за нарушение должны отвечать все.
- И суд должен разобраться во всех деталях. И «Фабрика-гриль», и организатор этого мероприятия должны ответить. Я бы обратился не только к организаторам, но и к участникам таких мероприятий. Потому что буквально позавчера, в ночь с пятницы на субботу, у нас бар «Сова» точно также организовывал вечеринку. Даже назвали «Локдаун». Эта вечеринка организовывалась по закрытому каналу. В итоге главными на этой вечеринке стали полиция и Роспотребнадзор, - сказал Алексей Цыденов во время прямого эфира.
За нарушение было выдано 64 протокола. Ответственность будут нести не только организаторы, но и участники мероприятия, подчеркнул руководитель региона.
- Это важно, чтобы все осознавали свою ответственность за соблюдение ковидных ограничений, поскольку они касаются всех. Сходил отдохнул, заразился - принёс домой, заразил родителей, бабушку с дедушкой, а они уже будут болеть тяжелее. Много раз об этом говорили: ковидные ограничения - они не для того, чтобы жизнь сделать тяжелее, они для того, чтобы жизнь спасти, - пояснил Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечеринка в «Сове» состоялась прошлой ночью. По фактам выявленных нарушений деятельность объекта временно приостановлена.
В конце ноября, когда в Бурятии был объявлен двухнедельный локдаун, прогремела вечеринка в гриль-баре «Фабрика». Заведение также закрыли за нарушение.