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В Улан-Удэ повинился организатор вечеринки в «Фабрике»

В Улан-Удэ повинился организатор вечеринки в «Фабрике»
Общество, 
Молодой человек заявил, что собственников «Фабрики» винить не стоит

В Улан-Удэ вышел на связь организатор подпольной вечеринки в гриль-баре «Фабрика». Он сделал пост на своей странице в Instagram, где взял вину полностью на себя. Молодой человек защищает владельца «Фабрики» - сына депутата Народного Хурала.

- Уважаемые друзья, в свете последних событий не могу позволить себе оставаться в стороне. В минувшую пятницу многие СМИ опубликовали видео с вечеринки в помещении «Фабрики». Ошибочно под общее порицание журналистов и горожан попали собственники здания, которые никакого отношения к данной вечеринке не имеют. Ответственность за проведение общественного мероприятия во время карантина лежит на мне, - говорится в сообщении.

Подробности договора аренды данного помещения опубликовал телеграм-канал «Степной дозор». Сообщается, что договор заключен 1 ноября сроком на месяц. Во временное пользование взято здание по улице Сахьяновой, 9Б площадью 250 «квадратов». Целью аренды значится проведение закрытого культурно-развлекательного мероприятия. Цена договора невысокая – всего 20 тысяч рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», незаконная вечеринка состоялась в гриль-баре «Фабрика» в пятницу, 20 ноября. Видео с веселящейся на танцполе толпой запечатлел участник подпольного мероприятия. Ролик появился в паблике «Весь Улан-Удэ», пользователи которого осудили собравшихся в разгар второй волны пандемии людей.

Участники тусовки не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски. Никакого права проводить подобные вечеринки организатор не имел: в Бурятии действует запрет на массовые мероприятия, а также запрет с 16 по 30 ноября на работу общепита.

Полиция провела проверку по факту подпольной вечеринки. В отношении 27-летнего организатора возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.


коронавирус вечеринки
 
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