На рынке в Улан-Удэ обнаружили говядину с цепнем

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ленточный червь опасен для здоровья человека



Накануне на рынок в Улан-Удэ поступила говядина, в которой был обнаружен цистицеркоз (финноз), сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Бурятии.



Владельцу мяса выдано постановление о запрещении использования продукции по назначению и об уничтожении.



- Употребление в пищу мяса, приобретённого по объявлению, в местах несанкционированной торговли, как правило, не подвергнутого ветеринарно-санитарной оценке, подтверждающей безопасность животноводческой продукции, может иметь неблагоприятные последствия для здоровья человека. Чтобы обезопасить от заражения себя и своих близких, приобретайте мясо только в специализированных торговых и рыночных сетях, - предупредили специалисты.



Справка:



Цистицеркоз (финноз) – паразитарное заболевание, возбудитель которого поражает различные виды сельскохозяйственных животных при котором поражается мускулатура. Инфицирование человека происходит при употреблении в пищу мяса, заражённого личинками (финнами). Личинка попадая в тонкий отдел кишечника человека развивается в половозрелую особь (ленточный червь) в течении 2-3 месяцев. Взрослая особь паразита в организме человека может жить до 20 лет и достигать 4-10 метров в длину. При этом ленточный червь питается, размножается и выделяет продукты своей жизнедеятельности, отравляя организм и влияя на здоровье человека.



Главная опасность заключается в том, что при сниженном иммунитете личинки цепня могут поражать не только мышцы, но и внутренние органы. Возбудитель может попадать даже в ткани головного мозга, лёгких, печени, что несёт угрозу для здоровья и жизни человека.





