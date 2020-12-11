Ленточный червь опасен для здоровья человека
Накануне на рынок в Улан-Удэ поступила говядина, в которой был обнаружен цистицеркоз (финноз), сообщили в пресс-службе управления ветеринарии Бурятии.
Владельцу мяса выдано постановление о запрещении использования продукции по назначению и об уничтожении.
- Употребление в пищу мяса, приобретённого по объявлению, в местах несанкционированной торговли, как правило, не подвергнутого ветеринарно-санитарной оценке, подтверждающей безопасность животноводческой продукции, может иметь неблагоприятные последствия для здоровья человека. Чтобы обезопасить от заражения себя и своих близких, приобретайте мясо только в специализированных торговых и рыночных сетях, - предупредили специалисты.
Справка:
Цистицеркоз (финноз) – паразитарное заболевание, возбудитель которого поражает различные виды сельскохозяйственных животных при котором поражается мускулатура. Инфицирование человека происходит при употреблении в пищу мяса, заражённого личинками (финнами). Личинка попадая в тонкий отдел кишечника человека развивается в половозрелую особь (ленточный червь) в течении 2-3 месяцев. Взрослая особь паразита в организме человека может жить до 20 лет и достигать 4-10 метров в длину. При этом ленточный червь питается, размножается и выделяет продукты своей жизнедеятельности, отравляя организм и влияя на здоровье человека.
Главная опасность заключается в том, что при сниженном иммунитете личинки цепня могут поражать не только мышцы, но и внутренние органы. Возбудитель может попадать даже в ткани головного мозга, лёгких, печени, что несёт угрозу для здоровья и жизни человека.
На рынке в Улан-Удэ обнаружили говядину с цепнем
Бизнес, Фото:
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