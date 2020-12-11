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В Бурятии лесозаготовителя обязали возместить почти 900 тысяч

В Бурятии лесозаготовителя обязали возместить почти 900 тысяч
Бизнес, 
Бизнесмен обязан возместить ущерб животному миру

В Бурятии суд обязал лесозаготовителя возместить ущерб животному миру и среде его обитания в размере 877 тысяч рублей. Соответствующий иск подал Восточно-Байкальский межрайонный природоохранный прокурор.

Организация по договору купли-продажи в 2018 году проводила санитарную рубку и заготовку древесины в Прибайкальском районе Бурятии. Лесопользователь осваивал, в том числе и лес в зоне заказника «Прибайкальский». На данной особо охраняемой природной территории обитают благородный олень, лось, соболь, заяц-беляк, кабан лисица, косуля, белка, волк, кабарга, рябчик, глухарь.

- Уничтожение лесных ресурсов, являющихся естественной средой обитания объектов животного мира, неизбежно негативно влияет на экологический баланс, влечёт миграцию зверей и птиц, а также снижение их численности на соответствующей территории. В связи с чем, действующим законодательством предусмотрена презумпция нанесения экологического вреда при осуществлении хозяйственной деятельности, связанной с природными ресурсами. При этом тот факт, что вырубка леса проводилась законно значения не имеет, так как правомерные рубки не исключают причинение вреда компонентам природной среды, - сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Была рассчитана сумма выплаты в размере 877 996 рублей.

Для её компенсации прокурор обратился в суд с соответствующим иском, который удовлетворен в полном объеме.

- Судебное решение вступило законную силу и будет направлено для исполнения, - уточнили в Байкальской природоохранной прокуратуре.


Лес природохранная прокуратура лесозаготовка
 
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