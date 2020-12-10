Уроженка Улан-Удэ основала свой бренд одежды в Краснодаре

В столице Бурятии Дарья Соловьева занималась волонтёрской деятельностью



Уроженка Бурятии Дарья Соловьёва основала свой бренд спортивной одежды в Краснодаре. В передаче телеканала «Краснодар» она рассказала, как она пришла к открытию бизнеса и кем она работала до открытия своей фирмы.



- Я являюсь фитнес-тренером, и тема фитнеса и спорта мне очень близка. Прежде чем основать свой бренд спортивной одежды, я долгий период времени проработала в сфере спорта и заметила, что очень мало достойных комплектов одежды, чтобы было именно высокое качество, чтобы был сильный дизайн и, самое главное – чтобы бренд был без ограничений в размере. Можно взять пример, что в основном многие бренды отшивают на девочек маленького размера – XS, S, M, а большие размеры никто не затрагивает. Я явлюсь тем брендом, который отшивает на размер и L, и XL, то есть мы охватываем весь поток наших покупательниц, - подробно поведала предпринимательница.



Идея пришла очень просто. Дарья работала в крупном бизнес-центре, и все тренеры там должны были носить одинаковую одежду. Но качество формы не устроило девушку, и она решила отшить себе комплект.



- Значит, я покупаю ткань, иду в ателье, придумала у себя там в голове, как сшить. Мы отшиваем первый комплект – и я не думала, что это станет моим брендом, я просто пошила его для работы. Прихожу на работу, и все – а что, а где ты купила, а что за бренд? Я говорю – вот я сама придумала, они – да, ладно, у тебя талант. И вот первое время я отшивала первое время, грубо говоря, фитнес-форму тренерам, которые работали со мной. Потом заинтересовались мои девочки, которые у меня тренируются, и я подумала – это очень крутая ниша. Потихоньку начала это дело развивать. За год работы этого бренда я считаю, что бренд уже многого достиг, - продолжила Дарья Соловьёва.



Также в передаче она рассказала про родной город и про работу волонтёром в столице Бурятии.



- Я родилась в маленьком городе Улан-Удэ, долгий период времени я занималась волонтёрской деятельностью, с 12 лет. И вот тема именно развития, политики, таких вот предпринимательских жилок мне дала возможность поработать в комитете по социальной политике, в 16 лет я стала председателем Молодежного совета при администрации города, и все так, знаете, завертелось-закрутилось. И это дало мне такой этап развития, - отметила бизнесвумен.



Именно работа добровольцем подтолкнула уроженку республики к развитию, к бизнесу.



- Когда работаешь волонтёром, ты общаешься со множеством общественных организаций, ты видишь, как работают люди, к чему они стремятся, и ты такой волонтёр с большими глазами на весь мир, и тебе тоже хочется чего-то достичь. И хочется быть полезным обществу. Я хочу сказать – опять же вернусь к бренду, мой бренд одежды – это не просто продажа спортивной одежды, мы максимально популяризируем среди жителей России, чтобы они вникали в тенденцию спорта. Мы хотим показать, спорт - это круто, здорово, это тренд, - объяснила Дарья.







