 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 сентября

02 сентября

Популярное

100 миллионов на собор в Улан-Удэ даст строитель моста через Уду

100 миллионов на собор в Улан-Удэ даст строитель моста через Уду
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Стало известно, кто этот таинственный щедрый благотворитель, который поможет с собором-долгостроем

ОАО «Хотьковский автомост» (Московская область) перечислит 100 миллионов рублей на строительство кафедрального собора в парке имени Орешкова в Улан-Удэ, который не могут завершить уже много лет. Компания строит третий мост через Уду, она выиграла конкурс стоимостью 7,5 миллиардов рублей.

Как сообщал «Байкал-Daily», о благотворителе, который выделит столь щедрую сумму на «орешковский» собор, вчера на пресс-конференции объявил бывший Бурятский митрополит Савватий.

- После того, как Алексей Самбуевич (глава Бурятии – ред.) приезжал на строящийся объект, благодаря ему нашёлся благотворитель, который обязался перечислить до конца года 50 млн. Первый транш мы получили в июле – 5 млн, второй транш мы получили позавчера – еще 5 млн. Еще 50 млн выделят на собор в течение следующего года. Дело сдвинулось с мёртвой точки, оно сейчас быстро пойдет, вы увидите, как строится собор. К сожалению, я этого не увижу, но начало было положено, - поделился Савватий.

Чуть позже в соцсетях он опубликовал платёжку первого пожертвования, отправителем денег в документе значится «Хотьковский автомост».

- Алексей Самбуевич Цыденов приезжал на строящийся кафедральный собор не напрасно. Теперь строительство собора пойдёт быстрее, потому что появился благотворитель. Первый транш в размере 5млн. пришел уже в июле. Позавчера пришел второй на ту же сумму и сегодня средства были переведены генподрядчику в полном объеме. Всего до конца года собор получит 50 млн. В следующем году ещё 50 млн. Дело пошло. Благодарю Вас уважаемый Алексей Самбуевич, - написал в своём посте Савватий.



Как сообщал «Байкал-Daily», строительство четырёхполосного моста с развязками через Уду началось в апреле этого года. Федеральный бюджет выделил 7,5 миллиардов рублей. Согласно контракту, мост должен быть сдан в конце 2024 года. По оценкам экспертов, новый мост разгрузит транспортный поток Улан-Удэ на 30%.



Первый камень в основание будущего храма, под которого отдали немалую часть парка имени Орешкова, заложили ещё в 2011 году. Успенский кафедральный собор будет вмещать две тысячи человек и представляет собой двухэтажное здание с цокольным этажом. Запланировано установить три престола, построить отдельный крестильный храм, библиотеку, воскресную школу, конференц-зал, трапезную, служебные помещения. Строительство затянулось, так как по сути ведётся на пожертвования прихожан. 
православие церковь мост
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

39% российских семей готовы копить на высшее образование
39% российских семей готовы копить на высшее образование
Бизнес, 02.09.2020
В среднем россияне хотят отложить на эти цели около 470 тыс. рублей
В Улан-Удэ пожаловались на конкурс по школьному буфету
В Улан-Удэ пожаловались на конкурс по школьному буфету
Бизнес, 02.09.2020
Предприниматель обжалует отклонение своей заявки
Благотворитель даст 100 миллионов на собор-долгострой в Улан-Удэ
Благотворитель даст 100 миллионов на собор-долгострой в Улан-Удэ
Бизнес, 02.09.2020
Об этом рассказал бывший Бурятский митрополит Савватий
В Улан-Удэ в День знаний подросткам продавали спиртное
В Улан-Удэ в День знаний подросткам продавали спиртное
Бизнес, 02.09.2020
Вчера проверяли кафе, магазины и ТРЦ
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах
Бизнес, 02.09.2020
Такой запрет нужен для защиты прав продавцов в связи с развитием технологий, считают в ведомстве
В Улан-Удэ обжалуют аукцион Этнографического музея
В Улан-Удэ обжалуют аукцион Этнографического музея
Бизнес, 02.09.2020
«СтройСервис» оспаривает требования музея к подрядчику
В 65 регионах РФ начнут обучение на Школьной цифровой платформе Сбербанка
В 65 регионах РФ начнут обучение на Школьной цифровой платформе Сбербанка
Бизнес, 02.09.2020
Проект содержит контент по всем предметам школьной программы с 5 по 9 класс
Детям Окинского района Бурятии помогли собраться в школу
Детям Окинского района Бурятии помогли собраться в школу
Бизнес, 02.09.2020
Были закуплены канцелярские наборы для детей, оказавшихся в трудной жизненной     ситуации, а также из многодетных семей и детей-сирот
В Бурятии бизнесмена необоснованно не допустили к аукциону
В Бурятии бизнесмена необоснованно не допустили к аукциону
Бизнес, 02.09.2020
Бурятское УФАС предписало отменить итоги аукциона
В Улан-Удэ проверят закупку на ремонт в горсаду
В Улан-Удэ проверят закупку на ремонт в горсаду
Бизнес, 02.09.2020
Жалоба поступила в Бурятское УФАС
В Бурятии продавцам рынка в Аршане стало нечем торговать
В Бурятии продавцам рынка в Аршане стало нечем торговать
Бизнес, 02.09.2020
Закрытие границы с Монголией сильно ударило по аршанскому рынку
Промовклад «Встречай осень» стал доступен в отделениях Сбербанка
Промовклад «Встречай осень» стал доступен в отделениях Сбербанка
Бизнес, 02.09.2020
Раньше этот вклад можно было открыть только на дистанционных каналах обслуживания
В Бурятии компания незаконно разместила баннер
В Бурятии компания незаконно разместила баннер
Бизнес, 02.09.2020
Нарушение законодательства о рекламе выявила прокуратура

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^