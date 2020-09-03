100 миллионов на собор в Улан-Удэ даст строитель моста через Уду













Первый камень в основание будущего храма, под которого отдали немалую часть парка имени Орешкова, заложили ещё в 2011 году. Успенский кафедральный собор будет вмещать две тысячи человек и представляет собой двухэтажное здание с цокольным этажом. Запланировано установить три престола, построить отдельный крестильный храм, библиотеку, воскресную школу, конференц-зал, трапезную, служебные помещения. Строительство затянулось, так как по сути ведётся на пожертвования прихожан.

