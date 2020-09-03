100 миллионов на собор в Улан-Удэ даст строитель моста через Уду

ОАО «Хотьковский автомост» (Московская область) перечислит 100 миллионов рублей на строительство кафедрального собора в парке имени Орешкова в Улан-Удэ, который не могут завершить уже много лет. Компания строит третий мост через Уду, она выиграла конкурс стоимостью 7,5 миллиардов рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», о благотворителе, который выделит столь щедрую сумму на «орешковский» собор, вчера на пресс-конференции объявил бывший Бурятский митрополит Савватий.
- После того, как Алексей Самбуевич (глава Бурятии – ред.) приезжал на строящийся объект, благодаря ему нашёлся благотворитель, который обязался перечислить до конца года 50 млн. Первый транш мы получили в июле – 5 млн, второй транш мы получили позавчера – еще 5 млн. Еще 50 млн выделят на собор в течение следующего года. Дело сдвинулось с мёртвой точки, оно сейчас быстро пойдет, вы увидите, как строится собор. К сожалению, я этого не увижу, но начало было положено, - поделился Савватий.
Чуть позже в соцсетях он опубликовал платёжку первого пожертвования, отправителем денег в документе значится «Хотьковский автомост».
- Алексей Самбуевич Цыденов приезжал на строящийся кафедральный собор не напрасно. Теперь строительство собора пойдёт быстрее, потому что появился благотворитель. Первый транш в размере 5млн. пришел уже в июле. Позавчера пришел второй на ту же сумму и сегодня средства были переведены генподрядчику в полном объеме. Всего до конца года собор получит 50 млн. В следующем году ещё 50 млн. Дело пошло. Благодарю Вас уважаемый Алексей Самбуевич, - написал в своём посте Савватий.
Как сообщал «Байкал-Daily», строительство четырёхполосного моста с развязками через Уду началось в апреле этого года. Федеральный бюджет выделил 7,5 миллиардов рублей. Согласно контракту, мост должен быть сдан в конце 2024 года. По оценкам экспертов, новый мост разгрузит транспортный поток Улан-Удэ на 30%.
Первый камень в основание будущего храма, под которого отдали немалую часть парка имени Орешкова, заложили ещё в 2011 году. Успенский кафедральный собор будет вмещать две тысячи человек и представляет собой двухэтажное здание с цокольным этажом. Запланировано установить три престола, построить отдельный крестильный храм, библиотеку, воскресную школу, конференц-зал, трапезную, служебные помещения. Строительство затянулось, так как по сути ведётся на пожертвования прихожан.