С понедельника бывшая бригада 97-го выйдет на другой маршрут
С 24 августа возобновляется работа маршрута № 42. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
- 21 августа комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству и НП ТК «Дархан-Авто», ранее осуществлявшее перевозки по маршруту № 97, 97 «Квартал», заключили муниципальный контракт на осуществление пассажирских перевозок по маршруту № 42 «мкрн «Стеклозавод» - ул. Конечная». Перевозчику выданы карты маршрута, паспорт маршрута, расписание движения транспортных средств, - сообщили в мэрии.
Работа подвижного состава по маршруту № 42 будет осуществляться с 6:30 до 22:00-23:00, интервал движения автобусов до 10 мин.
Как сообщал «Байкал-Daily», водители, ранее работавшие по маршруту №97, дважды выходили на площадь Советов, привлекая к себе внимание. Это было связано с тем, что целая бригада маршрутчиков осталась без работы. Новый контракт на перевозку пассажиров выиграла другая компания – ООО «Южный».
Водители возмущались, что они остались без средств к существованию и заявляли о нарушениях, которые, они считали, есть у нового перевозчика. Также они хотели сохранить коллектив, проработавший вместе несколько лет. Во вторник, 18 августа, после встречи с властями им пообещали, что перераспределят на маршруты с дефицитом машин.
Но уже 20 августа водители вновь вышли на центральную площадь и жаловались, что им по-прежнему не предоставили обещанную работу. Мужчины были настроены решительно и планировали остаться ночевать здесь, если это потребуется. Однако к вечеру автобусы разъехались.
О заключении с ними контракта на работу на 42-м маршруте стало известно сегодня, в пятницу.
В Улан-Удэ вышедшим на площадь водителям нашли работу
Бизнес, Фото:
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