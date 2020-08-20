В Улан-Удэ возмущённые маршрутчики готовы ночевать на площади

Как сообщал «Байкал-Daily», два дня назад оставшиеся без работы водители 97-го маршрута вышли на площадь Советов в Улан-Удэ. Контракт на перевозку пассажиров выиграла новая компания – ООО «Южный». 11 августа перевозчик стал обслуживать маршрут №97, 97 «Квартал». Водители, работавшие с прежней компанией, возмущены итогами конкурса.
В мэрии отреагировали на конфликт и пообещали предоставить водителям работу на других маршрутах, где есть нехватка машин. Ситуацию пообещали взять «под жёсткий контроль».
Сегодня, 20 августа, маршрутчики вновь вышли на площадь. На этот раз водителей гораздо больше – автобусы заняли почти всю парковку на главной площади города. Водители возмущены, что им до сих пор не предоставили работу.
По словам перевозчиков, с властями шли переговоры о «перебросе» на другой маршрут, чтобы бригада не распадалась. Рассматривался вариант того, чтобы эти водители вышли на 92-й маршрут. Но вчера маршрутчики увидели, что этот маршрут уже возобновил работу.
- Мы разговорили в с Ткачёвым (руководитель комитета по транспорту Юрий Ткачёв – прим. ред.). Говорили, что будут рассматривать вакантное место – 92-ой маршрут. Но так как они, во-первых, не зовут на встречу, во-вторых, этот маршрут стали «накатывать» – машины вышли на маршрут, хотя этот маршрут был закрыт. Ну, зимой они ездили, а с весны их вообще не было, - пояснил «Байкал-Daily» водитель Эрдэм, - Тем самым они хотят сказать, что 92-й маршрут занят.
У оставшихся без работы водителей никуда не делись насущные ежедневные проблемы. Мужчины сетуют, что им не на что собирать детей в школу к 1 сентября, выплачивать кредиты и прочие нужды.
- Мы простые мужики, которые работали. У нас нету «дяди Баира», - с некоторой горечью в голосе шутят водители.