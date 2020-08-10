В Бурятии не все магазины с морепродуктами прошли проверку

Проверено 16 объектов



За шесть месяцев 2020 года в Бурятии в рамках надзора за качеством и безопасностью продукции из водных биоресурсов провели 86 исследований.



- Проб, не отвечающих требованиям по санитарно-химическим и паразитологическим показателям, не установлено. По микробиологическим показателям не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям 2% проб, по физико-химическим показателям - 3%, что ниже показателя прошлого года, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Проверено 16 объектов, в том числе девять предприятий торговли и семь предприятий общественного питания.



На трёх объектах выявлены нарушения в части несоблюдения сроков годности, условий хранения продукции, производственного контроля, правил личной гигиены. По нарушениям приняты меры административного воздействия.







