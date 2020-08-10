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В Бурятии не все магазины с морепродуктами прошли проверку

В Бурятии не все магазины с морепродуктами прошли проверку
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Проверено 16 объектов

За шесть месяцев 2020 года в Бурятии в рамках надзора за качеством и безопасностью продукции из водных биоресурсов провели 86 исследований.

- Проб, не отвечающих требованиям по санитарно-химическим и паразитологическим показателям, не установлено. По микробиологическим показателям не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям 2% проб, по физико-химическим показателям - 3%, что ниже показателя прошлого года, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Проверено 16 объектов, в том числе девять предприятий торговли и семь предприятий общественного питания.

На трёх объектах выявлены нарушения в части несоблюдения сроков годности, условий хранения продукции, производственного контроля, правил личной гигиены. По нарушениям приняты меры административного воздействия.



Роспотребнадзор морепродукты
 
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