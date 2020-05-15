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В Бурятии предположили, что гостиницы могут открыть к концу мая

В Бурятии предположили, что гостиницы могут открыть к концу мая
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Гендиректор туристической компании объяснила причину возможного возобновления деятельности отелей и гостиниц

В Бурятии в конце мая, возможно, откроются отели и гостиницы. Предположение высказала генеральный директор туристической компании «Жассо-Тур» Светлана Цыбикдоржиева после совещания в правительстве представителей сферы туризма и гостеприимства.

- Вопросов было очень много. Массовых мероприятий проводить нельзя. Принимать в отелях с конца мая с соблюдением очень строгих правил может быть можно будет, - пишет в Facebook Светлана Цыбикдоржиева.

Напомним, 13 мая глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ о смягчении ограничительных мер. Режим снят для всех промышленных, строительных предприятий, а также частично для торговых предприятий непродовольственными товарами. В указе говорится, что до 31 мая по-прежнему приостановлена работа ресторанов, салонов красоты и торговых центров. 

Гендиректор «Жассо-Тур» отметила, что поняла, почему многим сейчас разрешили работать, несмотря на стабильный рост количества заболевших.

- Примерно так: на сегодня круг заболевших, вновь заболевших, круг их контактов известны все по ФИО, их места проживания, телефоны. Все вышеуказанные люди ДОЛЖНЫ сидеть дома на самоизоляции (контактные), или больные в больницах. Неизвестных контактных практически нет, - пишет она.

Светлана Цыбикдоржиева объясняет, что именно поэтому остальным выходить на работу можно, но со строгим соблюдением всех правил и одобрением заявки на портале «Работающая Бурятия».

- И если к нам не будут приезжать заболевшие, если все будут соблюдать правила, больные будут выздоравливать, тогда наступит вторая фаза в РБ и правила самоизоляции чуть ослабнут, за ним идет уже третья фаза, когда можно будет работать и сфере туризма, - заключила она.

Предпринимательница добавила, что на совещании увидела, как тяжело сейчас чиновникам: «посмотрели сегодня на уставшие лица чиновников, жалко их, с одного совещания побежали на другое, а с нами сидели 2,5 часа, столько вопросов мы задали».
гостиница гостиничный бизнес коронавирус
 
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