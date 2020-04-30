УАЗ переделал «Буханку» в дом на колёсах «Байкал»





Ульяновский автозавод совместно с компанией «Люкс Форм» начал выпускать туристические автомобили «Байкал», построенные на базе легендарной «Буханки». В Германии автодом «Байкал» пользуется хорошим спросом, поэтому УАЗ решил вывезти модель на российский рынок, сообщают «Известия».Новый дом на колёсах обойдётся минимум в 1,2 миллиона рублей, однако стоимость комплекта для переоборудования составляет 500 000 рублей. Московская фирма «Люкс Форм» готова переделать подержанную «Буханку» за 23 дня.Основным элементом переделки стала новая крыша из армированного стеклопластика. Высота салона в поднятом положении крыши составляет два метра, а сам кемпер при этом «вырастает» до 2,7 метров. Для отдыха снаружи автомобиль оснащен тентом, который в развернутом виде накрывает как боковую дверь салона, так и задние распашные двери, сообщает пресс-служба компании.На верхнем уровне автомобиля установлено двухместное спальное место, еще одно спальное место появляется в кузове, если разложить пару секций, закрепленных вдоль бортов. Кроме того, в салоне «Байкала» есть платяной шкаф, модульная кухня со встроенной раковиной, холодильник, 20-литровый бак для воды и выдвижные столики.