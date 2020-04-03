Раньше цех занимался пошивом постельного белья
В Бурятии предпринимательница Юлия Прокопова раньше занималось пошивом только постельного белья. Но на фоне пандемии коронавируса она перепрофилировала цех на пошив масок.
В течение суток на предприятии отработали технологию и открыли линию по пошиву многоразовых масок, которые поставляют по заказу не только юридическим лицам, но и всем желающим жителям Бурятии. Достаточно позвонить по телефону: 8-983-420-67-97.
- 500 своих изделий предприятие передало волонтёрам республики, которые посещают людей старше 65 лет, и людей, страдающих хроническими заболеваниями, - сообщил замминистра промышленности и торговли Бурятии Алексей Оловянников.
Заявку на помощь добровольцев можно направить через мобильное приложение «ОНФ.Помощь» или по телефону единого колл-центра 8800-200-34-11.
Как сообщал «Байкал-Daily», за сутки в Бурятии стало на одного пациента с коронавирусом больше. По данным на 3 апреля, зарегистрирован 31 лабораторно подтверждённый случай заражения COVID-2019.
В Бурятии предпринимательница перепрофилировала цех на пошив масок
Бизнес, Фото:
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