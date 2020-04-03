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Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 31

Число больных коронавирусом в Бурятии выросло до 31
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ещё у нескольких человек имеется подозрение на COVID-2019

За сутки в Бурятии стало на одного пациента с коронавирусом больше. По данным на 3 апреля, зарегистрирован 31 лабораторно подтверждённый в ФБУН «Вектор» (Новосибирск) случай заражения COVID-2019.

- На сегодня круг контактных лиц составляет 1042 человек, все лабораторно обследованы, - сообщает минздрав Бурятии.

Ещё у шести граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в Новосибирск. 

Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 31312 кв.м.

Всего в стационаре клинической инфекционной больницы на 8:00 3 апреля находится 79 человек.

Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.

На «горячую линию» минздрава Бурятии (телефон 8-3012-37-95-32) поступило 9982 звонков по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), в том числе за прошедшие сутки – 732. Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» организована в круглосуточном режиме

В мире общее число заболевших в 181 стране мира составляет 1 011 490, из которых 202 682 гражданина выздоровели, 49 147 умерли.

В России зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции, из которых пролечены и выписаны из медицинских организаций 235 чел. За последние сутки в стране зарегистрировано 771 новых случаев заражения коронавирусом, 30 человек умерли.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно о первичном положительном анализе двух человек, прибывших в Бурятию из США и Вьетнама. 

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