Приём и размещение граждан в санаториях осуществляться временно не будет
До 1 июня в Иркутской области будет приостановлено бронирование мест, приём и размещение граждан в санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия. Исключением могут стать только лица, находящиеся в служебных командировках или служебных поездках. Такой указ подписал временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
В отношении граждан, уже проживающих в указанных организациях, рекомендовано обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 1 апреля зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди заболевших коронавирусом есть дети, в том числе годовалый малыш.
В Иркутской области приостановили бронирование путёвок в санатории до 1 июня
Бизнес, Фото:
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