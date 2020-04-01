В Бурятии появилось ещё трое детей с первичным положительным анализом на коронавирус
Среди заболевших коронавирусом и среди тех, у кого есть подозрение на наличие коронавирусной инфекции - шесть детей. Об этом сообщила сегодня замруководителя управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.
- Шесть у нас детей. Там есть и год, 7, 8 лет, два ребёнка по 16, 12 лет, - сообщила Кузьмира.
Как позже уточнили, среди детей результаты у троих подтверждены, у троих – предварительно положительные результаты (то есть – есть подозрение на наличие коронавирусной инфекции). Их анализы направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, в Новосибирск.
По словам министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой, состояние у несовершеннолетних нетяжёлое, они легко переносят заболевание.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии число больных COVID-2019 увеличилось на шесть человек и достигло 25 заразившихся. Все 25 анализов лабораторно подтверждены в Новосибирске, сообщили в республиканском оперштабе.
У пяти граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в Новосибирск.
В Бурятии среди заболевших коронавирусом годовалый малыш
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