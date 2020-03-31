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«Водоканал» в Улан-Удэ дезинфицируют из-за коронавируса

Бизнес, 
Работники «Водоканала» проводят масштабную дезинфекцию

В МУП «Водоканал» в Улан-Удэ в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции проводится регулярная дезинфекция на всех объектах. Для этого закупили распылители, дезинфицирующие средства на основе хлора, костюмы защиты, сообщили в пресс-службе «Водоканала».

На предприятии установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы с 30 марта по 3 апреля. Для тех, кто продолжает работать, введён масочный режим. Для них закуплено несколько тысяч одноразовых масок, а также заказан в Улан-Удэ пошив крупной партии масок, пригодных для многоразового использования.

На рабочих местах остаются дежурные бригады, которые в случае аварийных ситуаций должны их устранять, диспетчерская служба и другие подразделения, обеспечивающие работу предприятия.

В Бурятии зарегистрировано 13 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019.
Водоканал коронавирус оставайтесь_дома
 
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