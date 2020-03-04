 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Марта

03 Марта

Популярное

В Бурятии увольняется директор «ЭкоАльянса»

В Бурятии увольняется директор «ЭкоАльянса»
Бизнес, 
Игорь Алексеев написал заявление об увольнении по собственному желанию

В Бурятии директор регионального мусорного оператора ООО «ЭкоАльянс» Игорь Алексеев написал заявление об увольнении по собственному желанию.

- Сегодня, 4 марта, директор ООО «ЭкоАльянс» (региональный оператор по обращению с ТКО в Республике Бурятия) Алексеев Игорь Михайлович написал заявление об увольнении по собственному желанию. На данный момент учредителями предприятия решение об увольнении официально не принято - так же, как и о назначении нового руководителя. О решении учредителей будет сообщено дополнительно, - сообщили в «Байкал-Daily» в пресс-службе ООО «ЭкоАльянс».

Напомним, с 1 апреля 2019 года в Бурятии была введена новая единая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). За своевременный вывоз мусора отвечает региональный оператор - ООО «ЭкоАльянс».

Летом сообщалось, что по итогам четырёх месяцев работы, в среднем платёжеспособность по населению республики равна 53%. Сложная ситуация складывается с юридическими лицами.

- Юридические лица проявляют низкую сознательность и пытаются избежать заключения договоров по вывозу мусора. При этом все свои отходы они выносят на площадки жилого сектора. Эта безнаказанность юрлиц вызывает определённые завалы контейнерных площадок ночью. То есть под утро мы их разгребаем, жители в основном это не видят. Но многие пытаются выносить свои коробки и отходы от упаковки прямо днём на все площадки подряд, - рассказывал директор ООО «ЭкоАльянс» Игорь Алексеев на брифинге в августе.

В июле на внеочередной сессии Народного Хурала приняли решение о предоставлении налоговой льготы региональному мусорному оператору. Регоператор получил льготу на упрощённую систему налогообложения с 6% до 1%. Выпадающие доходы бюджета Бурятии от предоставленной преференции составят 3,7 млн рублей.
увольнение региональный оператор по ТКО
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии «Титан» открыл 68-й магазин
В Бурятии «Титан» открыл 68-й магазин
Бизнес, 04.03.2020
Супермаркет «Титан» появился в Усть-Баргузине
Жители Бурятии получат оплачиваемый выходной 22 апреля
Жители Бурятии получат оплачиваемый выходной 22 апреля
Бизнес, 04.03.2020
В этот день состоится голосование за поправки в Конституцию
В Ангарске ветеринар заплатит штраф 6,5 тысяч за смерть кота
В Ангарске ветеринар заплатит штраф 6,5 тысяч за смерть кота
Бизнес, 04.03.2020
Хозяин кота обратился к мировому судьбе и в Ангарский городской суд
В Бурятии ангарская компания не выполнила в срок капремонт
В Бурятии ангарская компания не выполнила в срок капремонт
Бизнес, 04.03.2020
Компания включена в реестр недобросовестных подрядных организаций
Иркутская фирма пыталась ввезти тысячи контрафактных солдат и кукол
Иркутская фирма пыталась ввезти тысячи контрафактных солдат и кукол
Бизнес, 04.03.2020
Таможня выявила сразу три партии контрафактных игрушек
Бурятский общественный транспорт стал аутсайдером в России
Бурятский общественный транспорт стал аутсайдером в России
Бизнес, 04.03.2020
Жители Бурятии выставили работе общественного транспорта оценку «неуд»
Маршрутчики в Улан-Удэ просят о тарифе «хотя бы в 25 рублей»
Маршрутчики в Улан-Удэ просят о тарифе «хотя бы в 25 рублей»
Бизнес, 04.03.2020
Перевозчики заявили, что себестоимость проезда составляет 65 рублей
В Бурятии посёлок Светлый попал в чёрный список
В Бурятии посёлок Светлый попал в чёрный список
Бизнес, 03.03.2020
Вопиющие факты махинаций с приборами учёта выявляются сотрудниками Россети Сибирь в посёлке Светлый Улан-Удэ
В Иркутске оштрафовали ресторан «Пекинская утка»
В Иркутске оштрафовали ресторан «Пекинская утка»
Бизнес, 03.03.2020
Оштрафовали ООО и гендиректора
В Иркутск пытались ввезти 7200 небезопасных полотенец из Китая
В Иркутск пытались ввезти 7200 небезопасных полотенец из Китая
Бизнес, 02.03.2020
Красноярская фирма предоставила недействительные документы на партию полотенец
В Бурятии аптеки и обувные магазины спасают от закрытия
В Бурятии аптеки и обувные магазины спасают от закрытия
Бизнес, 02.03.2020
Налоговую нагрузку для аптек и обувных магазинов в республике решили уменьшить
Улан-удэнцы лишились прямого авиарейса в Таиланд
Улан-удэнцы лишились прямого авиарейса в Таиланд
Бизнес, 02.03.2020
Теперь летать в популярный у туристов Таиланд возможно только через Иркутск
В Улан-Удэ переплату с ТГК-14 взыскали через суд
В Улан-Удэ переплату с ТГК-14 взыскали через суд
Бизнес, 02.03.2020
В прокуратуру обратился инвалид второй группы
В Улан-Удэ прошла незаметная забастовка маршрутчиков
В Улан-Удэ прошла незаметная забастовка маршрутчиков
Бизнес, 28.02.2020
Маршрутчики заявляют, что вскоре их ждут разорительные траты

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^