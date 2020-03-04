Игорь Алексеев написал заявление об увольнении по собственному желанию
В Бурятии директор регионального мусорного оператора ООО «ЭкоАльянс» Игорь Алексеев написал заявление об увольнении по собственному желанию.
- Сегодня, 4 марта, директор ООО «ЭкоАльянс» (региональный оператор по обращению с ТКО в Республике Бурятия) Алексеев Игорь Михайлович написал заявление об увольнении по собственному желанию. На данный момент учредителями предприятия решение об увольнении официально не принято - так же, как и о назначении нового руководителя. О решении учредителей будет сообщено дополнительно, - сообщили в «Байкал-Daily» в пресс-службе ООО «ЭкоАльянс».
Напомним, с 1 апреля 2019 года в Бурятии была введена новая единая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). За своевременный вывоз мусора отвечает региональный оператор - ООО «ЭкоАльянс».
Летом сообщалось, что по итогам четырёх месяцев работы, в среднем платёжеспособность по населению республики равна 53%. Сложная ситуация складывается с юридическими лицами.
- Юридические лица проявляют низкую сознательность и пытаются избежать заключения договоров по вывозу мусора. При этом все свои отходы они выносят на площадки жилого сектора. Эта безнаказанность юрлиц вызывает определённые завалы контейнерных площадок ночью. То есть под утро мы их разгребаем, жители в основном это не видят. Но многие пытаются выносить свои коробки и отходы от упаковки прямо днём на все площадки подряд, - рассказывал директор ООО «ЭкоАльянс» Игорь Алексеев на брифинге в августе.
В июле на внеочередной сессии Народного Хурала приняли решение о предоставлении налоговой льготы региональному мусорному оператору. Регоператор получил льготу на упрощённую систему налогообложения с 6% до 1%. Выпадающие доходы бюджета Бурятии от предоставленной преференции составят 3,7 млн рублей.
В Бурятии увольняется директор «ЭкоАльянса»
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