 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Марта

03 Марта

Популярное

Бурятский общественный транспорт стал аутсайдером в России

Бурятский общественный транспорт стал аутсайдером в России
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители Бурятии выставили работе общественного транспорта оценку «неуд»

Бурятия вошла в десятку 10 регионов-аутсайдеров с самыми низкими оценками работы общественного транспорта. Всероссийский мониторинг маршруток провела «Молодёжка ОНФ». Всего состоялось более двух тысяч рейдов в 79 регионах страны. Мониторинг охватил как внутригородские маршруты, так и межгородские направления. Основная цель проверок – оценить уровень безопасности, доступности и комфорта общественного транспорта.

Жителям также было предложено оценить работу общественного транспорта по пятибалльной шкале. Большинство (33%) оценили работу общественного транспорта в своём регионе на «тройку». 27% – выставили работе транспорта «четвёрку». Твердую «пятёрку» поставили маршруткам менее 8% опрошенных пассажиров (7,9%). 13% – оценили работу общественного транспорта на «двойку». И 9% – поставили «единицу».

В десятку аутсайдеров исследования вошли: Астраханская область (средняя оценка жителей 2,5), Республика Калмыкия (2,5), Волгоградская область (2,4), Калужская область (2,4), Псковская область (2,4), Алтайский край (2,4), Республика Бурятия (2,3), Брянская область (2,3), Республика Тыва (1,9) и Тверская область (1,9).

Анализ чек-листов показывает, что больше всего людей волнует долгое ожидание транспорта. 48% опрошенных поставили эту проблему на первое место. Вторым по важности пассажиры назвали вопрос изношенности подвижного состава (45%). И на третьем месте – проблема неудобных, непродуманных маршрутов: 29% участников опроса сообщили, что в пути им приходится делать пересадки, что отнимает время и делает проезд дороже.

Мониторинг общественного транспорта «Молодежка ОНФ» планирует продолжить летом. Причём, помимо городских маршрутов, затронуты будут и дачные маршруты.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ ожидается повышение тарифа на проезд в маршрутках. Перевозчики просят повышения с 20 рублей «хотя бы до 25-ти днём и 28-ми вечером».
общественный транспорт рейтинг
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский общественный транспорт стал аутсайдером в России
Бурятский общественный транспорт стал аутсайдером в России
Бизнес, 04.03.2020
Жители Бурятии выставили работе общественного транспорта оценку «неуд»
Маршрутчики в Улан-Удэ просят о тарифе «хотя бы в 25 рублей»
Маршрутчики в Улан-Удэ просят о тарифе «хотя бы в 25 рублей»
Бизнес, 04.03.2020
Перевозчики заявили, что себестоимость проезда составляет 65 рублей
В Бурятии посёлок Светлый попал в чёрный список
В Бурятии посёлок Светлый попал в чёрный список
Бизнес, 03.03.2020
Вопиющие факты махинаций с приборами учёта выявляются сотрудниками Россети Сибирь в посёлке Светлый Улан-Удэ
В Иркутске оштрафовали ресторан «Пекинская утка»
В Иркутске оштрафовали ресторан «Пекинская утка»
Бизнес, 03.03.2020
Оштрафовали ООО и гендиректора
В Иркутск пытались ввезти 7200 небезопасных полотенец из Китая
В Иркутск пытались ввезти 7200 небезопасных полотенец из Китая
Бизнес, 02.03.2020
Красноярская фирма предоставила недействительные документы на партию полотенец
В Бурятии аптеки и обувные магазины спасают от закрытия
В Бурятии аптеки и обувные магазины спасают от закрытия
Бизнес, 02.03.2020
Налоговую нагрузку для аптек и обувных магазинов в республике решили уменьшить
Улан-удэнцы лишились прямого авиарейса в Таиланд
Улан-удэнцы лишились прямого авиарейса в Таиланд
Бизнес, 02.03.2020
Теперь летать в популярный у туристов Таиланд возможно только через Иркутск
В Улан-Удэ переплату с ТГК-14 взыскали через суд
В Улан-Удэ переплату с ТГК-14 взыскали через суд
Бизнес, 02.03.2020
В прокуратуру обратился инвалид второй группы
В Улан-Удэ прошла незаметная забастовка маршрутчиков
В Улан-Удэ прошла незаметная забастовка маршрутчиков
Бизнес, 28.02.2020
Маршрутчики заявляют, что вскоре их ждут разорительные траты
Первым резидентом ТОСЭР в Тулуне стал переработчик дикоросов
Первым резидентом ТОСЭР в Тулуне стал переработчик дикоросов
Бизнес, 28.02.2020
В проект планируют вложить почти 18 млн рублей
В Бурятии «управляшку» уличили в нарушении закона об отмывании доходов
В Бурятии «управляшку» уличили в нарушении закона об отмывании доходов
Бизнес, 28.02.2020
Руководитель компании получил предупреждение
В Улан-Удэ комитет городского хозяйства просил пополнить чёрный список
В Улан-Удэ комитет городского хозяйства просил пополнить чёрный список
Бизнес, 27.02.2020
Однако компанию-поставщика не стали включать в реестр недобросовестных
В Бурятии раскрыли 33 «чёрных кредитора»
В Бурятии раскрыли 33 «чёрных кредитора»
Бизнес, 27.02.2020
Количество выявленных нелегальных участников финансового рынка растёт
Улан-Удэ и Владивосток свяжет прямой авиарейс
Улан-Удэ и Владивосток свяжет прямой авиарейс
Бизнес, 27.02.2020
Время в пути составит чуть более четырёх часов

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^