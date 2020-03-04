Жители Бурятии выставили работе общественного транспорта оценку «неуд»
Бурятия вошла в десятку 10 регионов-аутсайдеров с самыми низкими оценками работы общественного транспорта. Всероссийский мониторинг маршруток провела «Молодёжка ОНФ». Всего состоялось более двух тысяч рейдов в 79 регионах страны. Мониторинг охватил как внутригородские маршруты, так и межгородские направления. Основная цель проверок – оценить уровень безопасности, доступности и комфорта общественного транспорта.
Жителям также было предложено оценить работу общественного транспорта по пятибалльной шкале. Большинство (33%) оценили работу общественного транспорта в своём регионе на «тройку». 27% – выставили работе транспорта «четвёрку». Твердую «пятёрку» поставили маршруткам менее 8% опрошенных пассажиров (7,9%). 13% – оценили работу общественного транспорта на «двойку». И 9% – поставили «единицу».
В десятку аутсайдеров исследования вошли: Астраханская область (средняя оценка жителей 2,5), Республика Калмыкия (2,5), Волгоградская область (2,4), Калужская область (2,4), Псковская область (2,4), Алтайский край (2,4), Республика Бурятия (2,3), Брянская область (2,3), Республика Тыва (1,9) и Тверская область (1,9).
Анализ чек-листов показывает, что больше всего людей волнует долгое ожидание транспорта. 48% опрошенных поставили эту проблему на первое место. Вторым по важности пассажиры назвали вопрос изношенности подвижного состава (45%). И на третьем месте – проблема неудобных, непродуманных маршрутов: 29% участников опроса сообщили, что в пути им приходится делать пересадки, что отнимает время и делает проезд дороже.
Мониторинг общественного транспорта «Молодежка ОНФ» планирует продолжить летом. Причём, помимо городских маршрутов, затронуты будут и дачные маршруты.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ ожидается повышение тарифа на проезд в маршрутках. Перевозчики просят повышения с 20 рублей «хотя бы до 25-ти днём и 28-ми вечером».
Бурятский общественный транспорт стал аутсайдером в России
Бизнес, Фото:
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