В Бурятии коллекторское агентство оштрафовали за частые звонки

Агентство досаждало звонками за долги по давно закрытому кредиту



В Бурятии коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» вновь привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.



С жалобами на действия коллекторского агентства в службу судебных приставов обратилась молодая улан-удэнка. Сотрудники агентства досаждали ей телефонными звонками и СМС-сообщениями за долги по давно закрытому кредиту.



Из письменного отзыва коллекторского агентства выяснилось, что основанием для взаимодействия с должником явился договор об оказании услуг, заключённый с ООО КБ «Ренессанс Кредит». Четыре года назад улан-удэнка оформила кредит в этом банке.



Суд изучил представленные доказательства, в том числе детализацию звонков и доводы ответчика о том, что со стороны агентства превышение допустимого количества звонков не допущено.



По мнению агентства, телефонные переговоры и телефонные соединения являются разными понятиями. В этом случае непосредственное взаимодействие с должником было осуществлено всего один раз, во всех остальных случаях срабатывали звонки автоинформатора. Однако такие доводы суд отклонил.



- Важен сам факт совершения звонка, независимо от того, какого рода информация была передана или не передана во время переговоров. Поскольку намеренное использование телефона для причинения абоненту беспокойства беспрерывными звонками нарушает неприкосновенность частной жизни, - объяснили в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.



Суд признал коллекторское агентство «Национальная служба взыскания» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и назначил в качестве наказания выплату штрафа в размере 55 тысяч рублей.

