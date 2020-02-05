 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Февраля

04 Февраля

Популярное

В Забайкалье появится новый телеканал на бурятском и русском языках

В Забайкалье появится новый телеканал на бурятском и русском языках
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Он был зарегистрирован 3 февраля

В Забайкальском крае 3 февраля зарегистрирован региональный телевизионный канал «Забайкалье» (РТК «Забайкалье»). Учредителем является государственное автономное учреждение культуры «Забайкальская государственная кинокомпания». Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.

Новый телеканал будет вещать на двух языках: русском и бурятском.

Главным редактором гостелеканала станет Дарья Пьянникова.


телевидение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии самогонщице выписали штраф в 15 тысяч
В Бурятии самогонщице выписали штраф в 15 тысяч
Бизнес, 05.02.2020
Также у неё конфискуют самогон
В Улан-Удэ снесли самовольную шиномонтажку
В Улан-Удэ снесли самовольную шиномонтажку
Бизнес, 05.02.2020
Бизнесмен незаконно построил шиномонтажную мастерскую в полосе отвода железной дороги
В Улан-Удэ «управляшка» начисляла свою плату за вывоз мусора
В Улан-Удэ «управляшка» начисляла свою плату за вывоз мусора
Бизнес, 04.02.2020
Нарушения выявила муниципальная жилищная инспекция
Улан-удэнцев штрафуют за рекламу на светофорах и тротуарах
Улан-удэнцев штрафуют за рекламу на светофорах и тротуарах
Бизнес, 04.02.2020
Регулярно проходят рейды по рекламе вне положенных местах
В Улан-Удэ «Арабская шаурма» оказалась антисанитарной
В Улан-Удэ «Арабская шаурма» оказалась антисанитарной
Бизнес, 04.02.2020
Павильон с шаурмой прикрыли за грубые санитарные нарушения
Отловом собак в Улан-Удэ впервые займутся зоозащитники
Отловом собак в Улан-Удэ впервые займутся зоозащитники
Бизнес, 04.02.2020
В первую очередь обученные ловцы поедут в проблемный 111 квартал
В Иркутской области поставщику молока в школу запретили розлив
В Иркутской области поставщику молока в школу запретили розлив
Бизнес, 04.02.2020
В школе зафиксировано 12 случаев острой кишечной инфекции
Скандальный завод по производству воды на Байкале до сих пор не снесли
Скандальный завод по производству воды на Байкале до сих пор не снесли
Бизнес, 04.02.2020
«АкваСиб» продолжает обжаловать постановления судов о сносе своего завода на Байкале
В Забайкалье аэропорт оштрафовали на 50 тысяч
В Забайкалье аэропорт оштрафовали на 50 тысяч
Бизнес, 03.02.2020
В аэропорту не была проведена дополнительная оценка уязвимости
Певец Ринчин Дашицыренов разыгрывает свой Subaru
Певец Ринчин Дашицыренов разыгрывает свой Subaru
Бизнес, 03.02.2020
Впервые в Бурятии пользователь Instagram решился на розыгрыш автомобиля ради увеличения числа подписчиков
РЖД планируют продать акции ТГК-14
РЖД планируют продать акции ТГК-14
Бизнес, 29.01.2020
Три года назад РЖД уже не нашли покупателей на акции
У Бурятии крупный сельхозучасток зарос травой
У Бурятии крупный сельхозучасток зарос травой
Бизнес, 29.01.2020
Материалы административного производства направлены в суд
Прибайкальский нацпарк чаще всего посещают китайцы
Прибайкальский нацпарк чаще всего посещают китайцы
Бизнес, 28.01.2020
Турпоток в Прибайкальском нацпарке вырос почти на 20%

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^