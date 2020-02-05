В Забайкалье появится новый телеканал на бурятском и русском языках

Он был зарегистрирован 3 февраля



В Забайкальском крае 3 февраля зарегистрирован региональный телевизионный канал «Забайкалье» (РТК «Забайкалье»). Учредителем является государственное автономное учреждение культуры «Забайкальская государственная кинокомпания». Об этом сообщается на сайте Роскомнадзора.



Новый телеканал будет вещать на двух языках: русском и бурятском.



Главным редактором гостелеканала станет Дарья Пьянникова.





