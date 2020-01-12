В Бурятии возмутились поступком хитроумного руководства иркутской фирмы
Депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев рассказал о возмутившей его инициативе иркутской компании, название которой он пока не раскрыл. Фирма планирует зарегистрировать исключительное авторское право на название «Байкальская вода».
- Некая иркутская компания подала заявку на монопольное право наименования местонахождения питьевой воды Байкал и представления исключительного права наименования. Что это означает? Это означает, что только вода этой компании будет иметь право называться «байкальской». Условно говоря, некие коммерсы решили на себя записать на себя значительную часть бренда «Байкал». Байкал – это прежде всего вода. Поэтому когда какая-то частная компания пытается это сделать, у меня такое ощущение, что часть Байкала украли, - высказался Николай Будуев.
Он обратился к руководству фирмы: «Ребята, коммерсы, что вы мелочитесь? Что, сразу на всю воду в стране права не оформили? Или на планете Земля?»
Бизнесмен планирует монополизировать бренд байкальской воды
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 12.01.2020
Компания, пустившая под корень множество кедров, принесла извинения местным жителям
Подобный случай был два года назад на другом маршруте
В республике состоялось более 1300 внеплановых проверок по торговым точках
Скульптор Александр Миронов подал в суд на мэрию города
С начала года в Бурятию поступило более двух тысяч тонн продукции животного происхождения
Водители требуют оплату за четырёхлетних детей, как со взрослых
Под запретом также оказались апельсины и другие цитрусовые
С января 2020 года авиакомпания «Ангара» прекратила выполнение рейсов по маршруту Чита – Улан-Удэ
Запрет вступил в силу сегодня
Так зовут черепаху Дальневосточного трионикса
Предприниматели открыли гостиницы на территории нацпарка
Бизнес, 04.01.2020
Иск поступил в Арбитражный суд Москвы
Бизнес, 03.01.2020
Бизнесмен нашёл и плюсы в сложившейся экономической системе
Бизнес, 30.12.2019
Мужчина, заключивший договор лизинга на пользование внедорожником, перестал платить
Бизнес, 28.12.2019
Партия мандаринов была заражена