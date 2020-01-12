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Бизнесмен планирует монополизировать бренд байкальской воды

Бизнесмен планирует монополизировать бренд байкальской воды
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
В Бурятии возмутились поступком хитроумного руководства иркутской фирмы

Депутат Госдумы от Бурятии Николай Будуев рассказал о возмутившей его инициативе иркутской компании, название которой он пока не раскрыл. Фирма планирует зарегистрировать исключительное авторское право на название «Байкальская вода».

- Некая иркутская компания подала заявку на монопольное право наименования местонахождения питьевой воды Байкал и представления исключительного права наименования. Что это означает? Это означает, что только вода этой компании будет иметь право называться «байкальской». Условно говоря, некие коммерсы решили на себя записать на себя значительную часть бренда «Байкал». Байкал – это прежде всего вода. Поэтому когда какая-то частная компания пытается это сделать, у меня такое ощущение, что часть Байкала украли, - высказался Николай Будуев.

Он обратился к руководству фирмы: «Ребята, коммерсы, что вы мелочитесь? Что, сразу на всю воду в стране права не оформили? Или на планете Земля?»

бренд Байкал авторские права
 
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