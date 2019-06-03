«Организуйте проверку!» - поручил мэр
3 мая на аппаратном совещании мэр Челябинска Владимир Елистратов попросил проверить все аттракционы из-за ЧП в Улан-Удэ. Об этом сообщает местное издание «Медиазавод».
- На прошлой неделе был нехороший случай в одном из российских городов с надувным аттракционом. У меня просьба, организуйте проверку в нашем городе, чтобы знать, сколько у нас таких аттракционов в городе и в каком они состоянии. Ветра в городе бывают, - отметил Елистратов.
Действительно, в ближайшие дни на Южном Урале прогнозируются сильное усиление ветра с дождем, уточняет «Медиазавод».
30 мая в Улан-Удэ резкий ветер оторвал с земли и опрокинул надувной аттракцион возле Дома торговли, в котором находились дети. Пострадавшие упали с высоты третьего этажа. В результате происшествия пострадали 6 детей. В выходные владельца батута заключили под домашний арест.
В Челябинске проверят все батуты после ЧП в Улан-Удэ
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