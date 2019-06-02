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Владельца батута, на котором пострадали дети в Улан-Удэ, заключили под домашний арест

Владельца батута, на котором пострадали дети в Улан-Удэ, заключили под домашний арест
Общество, 
Следствие проводит проверку в отношении должностных лиц Гостехнадзора, выдавших разрешение на работу опасного аттракциона

В Улан-Удэ продолжается расследование уголовного дела в отношении владельца надувного батута, при эксплуатации которого пострадали дети.

Как сообщал «Байкал-Daily», он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей». На днях его задержали. Об этом стало известно из передачи «60 минут» на федеральном канале «Россия 1». Решался вопрос о мере пресечения владельца.

Вчера обвиняемого заключили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

- Следствием заявлялось ходатайство об избрании в отношении обвиняемого предпринимателя меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время судом вынесено решение о помещении мужчины под домашний арест на период предварительного расследования. По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы. – сообщают в республиканском Следкоме.

ЧП произошло 30 мая на площадке перед Домом торговли на улице Терешковой в Улан-Удэ. Там был установлен надувной батут, внутри которого играли дети. Однако конструкция была плохо закреплена. Порывом ветра конструкцию перевернуло, держащие батут верёвки оборвались. Пострадали дети в возрасте от 3 до 6 лет.

В этой связи следствием начата процессуальная проверка в отношении должностных лиц Гостехнадзора, допустивших аттракцион к эксплуатации. Специалистами Гостехнадзора было выдано было выдано свидетельство о государственной регистрации аттракциона, после чего на протяжении последних трёх лет проводились технические осмотры изделия. Последнее обследование было проведено 6 мая 2019 года. Аттракцион считался исправным. 


Пострадавших детей госпитализировали в ДРКБ. Четверых поместили в реанимацию, пятого – в отделение травматологии. К вечеру того же дня стало известно шестом пострадавшем, его родители позже самостоятельно обратились в больницу. У мальчика диагностировали ушиб затылочной области и назначили амбулаторное лечение.

Вчера двоих пострадавших детей из реанимации перевели в отделение травматологии. Ещё двое детей продолжают находиться в реанимации, одному их них проведена операция. Медики Бурятии согласовали тактику лечения со специалистами из центра нейрохирургии имени Бурденко и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, более известного как клиника Рошаля. 

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