Владельца батута, на котором пострадали дети в Улан-Удэ, заключили под домашний арест

В Улан-Удэ продолжается расследование уголовного дела в отношении владельца надувного батута, при эксплуатации которого пострадали дети.
Как сообщал «Байкал-Daily», он обвиняется по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей». На днях его задержали. Об этом стало известно из передачи «60 минут» на федеральном канале «Россия 1». Решался вопрос о мере пресечения владельца.
Вчера обвиняемого заключили под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
- Следствием заявлялось ходатайство об избрании в отношении обвиняемого предпринимателя меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время судом вынесено решение о помещении мужчины под домашний арест на период предварительного расследования. По уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы. – сообщают в республиканском Следкоме.
ЧП произошло 30 мая на площадке перед Домом торговли на улице Терешковой в Улан-Удэ. Там был установлен надувной батут, внутри которого играли дети. Однако конструкция была плохо закреплена. Порывом ветра конструкцию перевернуло, держащие батут верёвки оборвались. Пострадали дети в возрасте от 3 до 6 лет.
В этой связи следствием начата процессуальная проверка в отношении должностных лиц Гостехнадзора, допустивших аттракцион к эксплуатации. Специалистами Гостехнадзора было выдано было выдано свидетельство о государственной регистрации аттракциона, после чего на протяжении последних трёх лет проводились технические осмотры изделия. Последнее обследование было проведено 6 мая 2019 года. Аттракцион считался исправным.
Вчера двоих пострадавших детей из реанимации перевели в отделение травматологии. Ещё двое детей продолжают находиться в реанимации, одному их них проведена операция. Медики Бурятии согласовали тактику лечения со специалистами из центра нейрохирургии имени Бурденко и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, более известного как клиника Рошаля.
Читайте также:
В Улан-Удэ закроют все аттракционы без разрешений
Игорь Шутенков ушёл с сессии горсовета к пострадавшим на батуте детям
В Улан-Удэ после громкого ЧП проверят все батуты
В дацанах Бурятии помолятся за пострадавших на батуте детей
Очевидцы ЧП с батутом в Улан-Удэ: «Все в крови были, мамы плакали»
Семьям пострадавших на батуте детей в Улан-Удэ выплатили по 400 тысяч
В Улан-Удэ закроют все аттракционы без разрешений
Игорь Шутенков ушёл с сессии горсовета к пострадавшим на батуте детям
В Улан-Удэ после громкого ЧП проверят все батуты
В дацанах Бурятии помолятся за пострадавших на батуте детей
Очевидцы ЧП с батутом в Улан-Удэ: «Все в крови были, мамы плакали»
Семьям пострадавших на батуте детей в Улан-Удэ выплатили по 400 тысяч