30 Мая

29 Мая

Популярное

В Бурятии продавали курицу, годную до ноября 2018-го

В Бурятии продавали курицу, годную до ноября 2018-го
Бизнес, 
Продукция с истёкшим сроком годности обнаружена в магазине в Северобайкальске

27 мая госинспектор Россельхознадзора провёл внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя в Северобайкальске.

В магазине торговали 7,5 кг куриной продукции с истёкшим сроком годности: 5 килограммов бедер цыплят-бройлеров (годных до 02.02.2019), 1,5 килограмма куриной грудки (годной до 04.02.2019) и килограмм куриных крыльев, срок годности которых истёк ещё 12 ноября 2018 года.

Также обнаружено 7 килограммов продуктов без маркировки, указания производителя, даты выработки и сроков годности, что не позволяет её идентифицировать и установить качество и безопасность: 4 килограмма куриных плечиков и 3 килограмма куриной грудки.

Кроме того, выявлена продукция без сопроводительных документов, которые подтверждают ветеринарно-санитарную безопасность продукции, эпизоотическое благополучие территорий мест производства товаров: 3,6 килограмма тушек цыплят-бройлеров, килограмм куриной грудки, 0,8 килограмма куриных крыльев.

В отношении заведующего магазином возбуждено административное производство. Продукцию без маркировки и с истёкшим сроком годности уничтожат, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии продавали курицу, годную до ноября 2018-го
В Бурятии продавали курицу, годную до ноября 2018-го
Бизнес, 30.05.2019
Продукция с истёкшим сроком годности обнаружена в магазине в Северобайкальске
УФНС по Бурятии: Отслеживайте изменения у контрагентов с помощью нового сервиса
УФНС по Бурятии: Отслеживайте изменения у контрагентов с помощью нового сервиса
Бизнес, 30.05.2019
Узнавать, что происходит с интересующей вас компанией или индивидуальным предпринимателем, стало намного проще
Бурятское УФАС: «Всплеска цен на «цифру» не выявлено»
Бурятское УФАС: «Всплеска цен на «цифру» не выявлено»
Бизнес, 29.05.2019
Однако ещё почти 400 домовладений не подключены к цифровому ТВ
Общественная палата России осмотрела фермерские хозяйства Бурятии
Общественная палата России осмотрела фермерские хозяйства Бурятии
Бизнес, 29.05.2019
Бичурские фермеры возрождают хозяйства на пустырях и просят о помощи
В Бурятии пожаловались на торги по капремонту гимназии и детсада
В Бурятии пожаловались на торги по капремонту гимназии и детсада
Бизнес, 29.05.2019
Бурятское УФАС России приняло жалобы на действия закупочных комиссий Закаменского районного управления образования и детского сада № 51 Улан-Удэ
Из Бурятии везли скот без документов
Из Бурятии везли скот без документов
Бизнес, 29.05.2019
Владельца груза оштрафовали
В Бурятии выявляют «чёрных» кредиторов
В Бурятии выявляют «чёрных» кредиторов
Бизнес, 29.05.2019
В Сибири распространяется новая схема нелегальных займов
В Бурятии грязелечебницу понудили заняться мусором и выгребными ямами
В Бурятии грязелечебницу понудили заняться мусором и выгребными ямами
Бизнес, 29.05.2019
Грязелечебница Киран устранила нарушения природоохранного законодательства
В Улан-Удэ хотят спасти баскетбольный зал Сергея Рогова
В Улан-Удэ хотят спасти баскетбольный зал Сергея Рогова
Бизнес, 28.05.2019
Возможно, спортивный зал, которому грозит закрытие, выкупит мэрия
«Всех тысяч желающих не включишь»: Бизнесмены просятся в чат с главой Бурятии
«Всех тысяч желающих не включишь»: Бизнесмены просятся в чат с главой Бурятии
Бизнес, 28.05.2019
Предприниматели «штурмуют» созданную для них по решению Алексея Цыденова группу в WhatsApp
В Бурятии отменили карантин по золотистой картофельной нематоде
В Бурятии отменили карантин по золотистой картофельной нематоде
Бизнес, 28.05.2019
Карантин действовал 8 лет на семи тысячах гектарах
В WhatsApp заработала группа с бизнесменами, министрами и главой Бурятии
В WhatsApp заработала группа с бизнесменами, министрами и главой Бурятии
Бизнес, 28.05.2019
Отвечать на сообщения министры обещают круглосуточно
В Бурятии может появиться вторая перепелиная ферма
В Бурятии может появиться вторая перепелиная ферма
Бизнес, 27.05.2019
Проект строительства перепелиной фермы в Бурятии победил на престижном российском конкурсе
Жители Бурятии могут пожаловаться по «горячей линии» на кафе
Жители Бурятии могут пожаловаться по «горячей линии» на кафе
Бизнес, 27.05.2019
Начала работать «горячая линия» по качеству услуг в кафе

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^