В Бурятии продавали курицу, годную до ноября 2018-го

Продукция с истёкшим сроком годности обнаружена в магазине в Северобайкальске



27 мая госинспектор Россельхознадзора провёл внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя в Северобайкальске.



В магазине торговали 7,5 кг куриной продукции с истёкшим сроком годности: 5 килограммов бедер цыплят-бройлеров (годных до 02.02.2019), 1,5 килограмма куриной грудки (годной до 04.02.2019) и килограмм куриных крыльев, срок годности которых истёк ещё 12 ноября 2018 года.



Также обнаружено 7 килограммов продуктов без маркировки, указания производителя, даты выработки и сроков годности, что не позволяет её идентифицировать и установить качество и безопасность: 4 килограмма куриных плечиков и 3 килограмма куриной грудки.



Кроме того, выявлена продукция без сопроводительных документов, которые подтверждают ветеринарно-санитарную безопасность продукции, эпизоотическое благополучие территорий мест производства товаров: 3,6 килограмма тушек цыплят-бройлеров, килограмм куриной грудки, 0,8 килограмма куриных крыльев.



В отношении заведующего магазином возбуждено административное производство. Продукцию без маркировки и с истёкшим сроком годности уничтожат, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

