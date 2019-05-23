В Бурятии разработали мобильное приложение по оплате ЖКХ

- Мобильное приложение даёт возможность оплаты всех коммунальных платежей и жилищных услуг. На следующем этапе у нас подключение всех сервисов досуговых центров, детских садов, музыкальных школ. В одной квитанции, в одном месте, не выходя из дома, можно произвести оплату или передать показания всех приборов учёта, а также произвести проверку тех начислений, которые вам сегодня предоставляют поставщики тепла, воды, электроэнергии. Кроме того, вы можете не только передать показания приборов учёта, но и проверить общедомовое начисление. Здесь достаточно прозрачный доступ ко всем параметрам, - рассказала Гемаля Гендунова, руководитель ООО «ЕИРЦ».











23 мая в Улан-Удэ презентовали новое мобильное приложение ЕИРЦ, которое позволит жителям Бурятии оплачивать все жилищно-коммунальные услуги, не выходя из дома. Приложение в течение полугода разрабатывалось сотрудниками ООО «ЕИРЦ».Основное преимущество приложения – предоставление прозрачности поставщиками всех видов начислений. В настоящее время сервис дорабатывается. Так, по услугам АО «Читаэнергосбыт» не предоставлена прозрачность начислений. Также могут у пользователей могут возникнуть трудности с поиском своего адреса, необходимо указывать адрес именно так, как написано непосредственно у поставщика. У некоторых поставщиков адреса могут быть написаны по-разному, например, где-то Энергетик может быть указан как микрорайон, а где-то как посёлок.- Есть нюансы, поскольку адресное пространство всех поставщиков различно. Есть разница в написании. Например, у кого-то номер дома написан 20 корпус А, а у кого-то допустим 20/2, то есть над этим мы ещё работаем. И если вы не можете найти свой адрес, то соответственно обращайтесь к нам мы вам подскажем, как на самом деле пишется ваш адрес, - сказал один из разработчиков мобильного приложения, начальник отдела информационного сопровождения ООО ЕИРЦ Юрий Калёных.Все пожелания от жителей Бурятии по улучшению интерфейса будут рассматриваться разработчиками.- Кратко резюмируя вышеизложенное, могу сказать, что это приложение действительно является удобным и соответственно я думаю, что все потребители, которые начнут им пользоваться найдут отклик и те, которые увидят, что там есть какие-то неудобства они нам могут предоставить свои пожелания. И мы обязательно просмотрим и воплотим в жизнь, - заключил Юрий Калёных.Мобильное приложение «ЕИРЦ» можно скачать в GooglePlay или AppStore. После скачивания нужно пройти несложную регистрацию, указав номер мобильного телефона. Затем нужно привязать все свои лицевые счета, внести показания, сформировать квитанцию и оплатить. Лицевые счета вносятся однократно и сохраняются в дальнейшем. В приложении имеется возможность оплачивать несколько адресов по любым банковским картам платёжных систем «Visa», «MasterСard» и «Мир».Комиссия на оплату услуг в приложении колеблется от 1% до 3%.