Страховая компания затянула с исполнением судебного решения
ПАО СК «Росгосстрах» не смогло обжаловать решение Железнодорожного районного суда Улан-Удэ о взыскании неустойки в пользу местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.
В мае 2017 года произошло ДТП, в результате которого был повреждён автомобиль мужчины. ПАО СК «Росгосстрах», где была застрахована автогражданская ответственность водителя, виновного в ДТП, отказалось выплатить потерпевшему страховое возмещение. Автомобилист обратился в суд.
Решением суда иск был удовлетворён. Однако страховая компания затянула и с исполнением судебного решения.
Улан-удэнец обратился за взысканием неустойки за несвоевременное исполнение страховщиком обязанности по выплате страхового возмещения. Районный суд удовлетворил иск, но уменьшил размер неустойки до 60 тыс. рублей.
Страховая компания подала апелляционную жалобу, однако судебная коллегия отклонила доводы.
- Судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменения, посчитав, что размер неустойки судом был определён в разумных пределах, с учётом обстоятельств дела и длительности нарушения прав потерпевшего, - поясняют в Верховном суде Бурятии.
Улан-удэнец добился неустойки с «Росгосстраха»
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