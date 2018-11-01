В Улан-Удэ проведут «контрольную закупку» мёда

Эксперты проверят на качество мёд из разных регионов России,
2 ноября в 10 часов в БГСХА минсельхозпрод Бурятии проведёт совещание по развитию пчеловодства. К участию приглашены сельхозтоваропроизводители со всей республики, учёные БГСХА, члены Ассоциации пчеловодов Бурятии и другие лица, сообщает пресс-служба минсельхозпрода республики.
Главная интрига — конкурс пищевых брендов. Вкусовые качества меда можно будет протестировать на так называемой народной дегустации. Товар исследуют эксперты центра «Стандартизации и метрологии и испытаний». Мёд проверили на соответствие государственным стандартам, в том числе на требование к маркировке продукции пчеловодства. Итоговые результаты станут известны в этот же день, 2-го ноября.
Также поговорят и об инновациях. Своим опытом поделиться известный пчеловод Бурятии Павел Любименко.
В Бурятии в 15-ти из 21 районов имеются благоприятные природно-климатические условия для развития пчеловодства. Но разведением пчел занимаются в 17 районах Бурятии.
По данным Бурятстата, во всех категориях хозяйств на 1 января 2018 года имелось 8,79 тысяч штук пчелосемей (98,2% к уровню прошлого года). В том числе в хозяйствах населения 7,54 тысячи штук; 1,1 тыс. шт. в крестьянских (фермерских) хозяйствах; 0,37 тыс. шт. в сельскохозяйственных организациях. Наибольшее производство меда сосредоточено в Кяхтинском (1 676 пчелосемей), Бичурском (1592), Мухоршибирском (1461) районах.
Годовое производство мёда составило 100 тонн (105,3% к уровню прошлого года). Из них 83 тонны произведено в хозяйствах населения, 17 тонн – в фермерских хозяйствах.
Бурятия по итогам 2017 года произвела 100 тонн, что составляет 0,2% от общего производства мёда в России. В расчёте на душу населения в России производится 360 грамм, в Бурятии – 100 грамм.
- Сегодня у меда и продукции пчеловодства есть большой экспортный потенциал. Есть все условия по производству органического меда, который очень востребован не только на российском рынке, но и за рубежом. У пчеловодов республики имеется опыт поставки продукции на экспорт в соседнюю Монголию, - сообщили в минсельхозпроде.
В Улан-Удэ проведут «контрольную закупку» мёда
Бизнес, Фото:
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