В иркутском «Светофоре» торговали просроченной продукцией

Об этом сообщила прокуратура



При проверке в магазине «Светофор» в Иркутске было выявлено хранение и реализация продукции с истекшим сроком годности. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



- Также выявлено совместное хранение мясных полуфабрикатов и замороженных овощей, нанесения маркировки организации торговли на маркировку изготовителя продукции, в связи с чем отследить соблюдаются ли сроки годности, установленные изготовителем, не представляется возможным, - сообщили в прокуратуре.



В отношении директора магазина «Светофор» возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), ч. 2 ст. 14,43 КоАП РФ.



