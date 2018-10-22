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В Улан-Удэ запретили скандальную стройку АЗС на Левом берегу

В Улан-Удэ запретили скандальную стройку АЗС на Левом берегу
Бизнес, 
Строительство идёт рядом с жилыми домами

В Улан-Удэ суд запретил строительство АЗС, ведущееся на улице Иволгинская на Левом берегу, до конца судебных разбирательств. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Николай Будуев.

«Буквально на заднем дворе в СНТ «Сибиряк» некое ООО «Резерв» начало строительство АЗС. Ситуацию усугубляет ещё и то, что стройка шла в экологической зоне», - написал Будуев.

В Октябрьский районный суд было подан гражданский иск к ООО «Резерв», комитету по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ , а также комитету по строительству о признании недействительным договора аренды и разрешения на строительства.

«Выполнение работ по устройству подземных резервуаров является первоначальным и основным этапом работ по строительству АЗС. В случае, если данный этап будет успешно выполнен, то строительство автозаправочной станции будет практически завершено. В отсутствие доказательств возможности ведения строительства АЗС с соблюдением требований земельного, градостроительного, санитарного законодательства, необходимы обеспечительные меры в виде запрета на строительство», - говорится в иске.

18 октября Октябрьский районный суд вынес решение о запрете на строительные действия.

Несмотря на это, появилось видео от местных жителей, сделанное 30 октября. На них запечатлены рабочие, продолжающие работу на объекте. 


 

Жители «Сибиряка» намерены не только прекратить строительство АЗС, но и демонтировать уже возведённые постройки.


АЗС строительство
 
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