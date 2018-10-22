В Улан-Удэ запретили скандальную стройку АЗС на Левом берегу













Жители «Сибиряка» намерены не только прекратить строительство АЗС, но и демонтировать уже возведённые постройки.







В Улан-Удэ суд запретил строительство АЗС, ведущееся на улице Иволгинская на Левом берегу, до конца судебных разбирательств. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Николай Будуев.«Буквально на заднем дворе в СНТ «Сибиряк» некое ООО «Резерв» начало строительство АЗС. Ситуацию усугубляет ещё и то, что стройка шла в экологической зоне», - написал Будуев.В Октябрьский районный суд было подан гражданский иск к ООО «Резерв», комитету по управлению имуществом и землепользованию администрации Улан-Удэ , а также комитету по строительству о признании недействительным договора аренды и разрешения на строительства.«Выполнение работ по устройству подземных резервуаров является первоначальным и основным этапом работ по строительству АЗС. В случае, если данный этап будет успешно выполнен, то строительство автозаправочной станции будет практически завершено. В отсутствие доказательств возможности ведения строительства АЗС с соблюдением требований земельного, градостроительного, санитарного законодательства, необходимы обеспечительные меры в виде запрета на строительство», - говорится в иске.18 октября Октябрьский районный суд вынес решение о запрете на строительные действия.Несмотря на это, появилось видео от местных жителей, сделанное 30 октября. На них запечатлены рабочие, продолжающие работу на объекте.