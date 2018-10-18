1 октября Бурятское УФАС рассмотрело жалобы ООО «Стройком 888»
Жалобы касались проведения запроса котировок на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог.
Комиссия УФАС согласилась с одним из доводов заявителя. Из проекта контракта следует, что подрядчик обязан в течение 3 календарных дней с начала выполнения работ согласовать с ОГИБДД объездные схемы движения в соответствии с отраслевым дорожным методическим документом «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Заявитель указал, что считает данное требование незаконным.
В этой части УФАС признало жалобы обоснованными.
- Заказчик, установив подрядчику обязанность согласовать схему с Госавтоинспекцией, поставил возможность исполнения контракта в зависимость от волеизъявления (решений, действий) третьего лица – Госавтоинспекции, что приводит или может привести к ограничению количества возможных участников закупки, - поясняют в антимонопольной службе.
Заказчику, уполномоченному органу выдано предписание о внесении изменений в проект контракта. Материалы жалоб переданы должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.
15 жалоб на закупки по ремонту дорог в Улан-Удэ признаны частично обоснованными
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
1 октября Бурятское УФАС рассмотрело жалобы ООО «Стройком 888»
Теплоснабжающая организация законно отказалась вести расчёты по показаниям прибора учета
В Бурятии восполняют популяцию сазана в популярном озере
Ограничения в том числе коснулись около 700 пенсионеров-железнодорожников
Владимир Гейдебрехт верил в банк, так как лично знал директора
Организация не уведомила о получении крупной партии лука
Иркутская таможня выявила факт ввоза контрафактных женских туфель, известных как «лабутены»
Азиатско-Тихоокеанский банк подвел итоги акции «13 премия» за III квартал 2018 года. 14 клиентов банка получили призы - денежные выплаты в размере 15 000 рублей!
Участие в ежеквартальной акции традиционно принимают все держатели карт АТБ «Особый статус», получающие перечисления пенсионных, социальных выплат или заработной платы
Конкурсанты, прошедшие дистанционный этап, будут приглашены на всероссийский финал
С 1 января 2019 года в Бурятии начинает работать новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами, которая принципиально отличается от прежнего механизма
Мужчина не уведомил Россельхознадзор о поступлении подкарантинной продукции из Казахстана
55-й магазин «Титана» открылся в Забайкальском крае
Жалобы на закупку работ по ремонту коммунальной инфраструктуры в Таксимо признаны необоснованными
Бизнес, 16.10.2018
Госдума в третьем, окончательном, чтении приняла закон, который запрещает рекламу услуг по написанию выпускных квалификационных работ
Бизнес, 16.10.2018
В «чёрный список» попал недобросовестный подрядчик по ремонту дорог