15 жалоб на закупки по ремонту дорог в Улан-Удэ признаны частично обоснованными

1 октября Бурятское УФАС рассмотрело жалобы ООО «Стройком 888»



Жалобы касались проведения запроса котировок на текущий ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог.



Комиссия УФАС согласилась с одним из доводов заявителя. Из проекта контракта следует, что подрядчик обязан в течение 3 календарных дней с начала выполнения работ согласовать с ОГИБДД объездные схемы движения в соответствии с отраслевым дорожным методическим документом «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ». Заявитель указал, что считает данное требование незаконным.



В этой части УФАС признало жалобы обоснованными.



- Заказчик, установив подрядчику обязанность согласовать схему с Госавтоинспекцией, поставил возможность исполнения контракта в зависимость от волеизъявления (решений, действий) третьего лица – Госавтоинспекции, что приводит или может привести к ограничению количества возможных участников закупки, - поясняют в антимонопольной службе.



Заказчику, уполномоченному органу выдано предписание о внесении изменений в проект контракта. Материалы жалоб переданы должностному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.





