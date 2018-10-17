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В Бурятии не смогли обжаловать закупку на 12 млн

В Бурятии не смогли обжаловать закупку на 12 млн
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Жалобы на закупку работ по ремонту коммунальной инфраструктуры в Таксимо признаны необоснованными

Комиссия Бурятского УФАС рассмотрела жалобы ООО «ТрансЛогистик» и ООО «Аспект» на положения документации к аукциону на выполнение работ по проведению капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в посёлке Таксимо. Начальная цена контракта составляет 12 млн рублей.

Заявители указали, что в нарушение законодательства о контрактной системе аукционной документацией установлены требования к характеристикам материалов, которые могут быть известны только после их испытания.

Изучив документацию к закупке, антимонопольный орган принял решение о признании жалоб необоснованными, поскольку заказчик не требовал от участников закупки описания характеристик товара. Согласно требованиям к первым частям заявок на участие в аукционе участникам закупки достаточно было дать согласие на выполнение работ в соответствии с условиями документации, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.

УФАС
 
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