В Бурятии не смогли обжаловать закупку на 12 млн

Жалобы на закупку работ по ремонту коммунальной инфраструктуры в Таксимо признаны необоснованными



Комиссия Бурятского УФАС рассмотрела жалобы ООО «ТрансЛогистик» и ООО «Аспект» на положения документации к аукциону на выполнение работ по проведению капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в посёлке Таксимо. Начальная цена контракта составляет 12 млн рублей.



Заявители указали, что в нарушение законодательства о контрактной системе аукционной документацией установлены требования к характеристикам материалов, которые могут быть известны только после их испытания.



Изучив документацию к закупке, антимонопольный орган принял решение о признании жалоб необоснованными, поскольку заказчик не требовал от участников закупки описания характеристик товара. Согласно требованиям к первым частям заявок на участие в аукционе участникам закупки достаточно было дать согласие на выполнение работ в соответствии с условиями документации, сообщает пресс-служба Бурятского УФАС.



