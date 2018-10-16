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«Золотое солнце» научит детей бурятскому языку

«Золотое солнце» научит детей бурятскому языку
Бизнес, 
Программа «Алтан наран» включает 15 серий

ПАО «Бурятзолото», крупнейшая золотодобывающая компания Республики Бурятия» (входит в международную компанию Nordgold) и ГТРК «Бурятия» выпускают программу «Алтан наран – Золотое солнце», обучающую детей бурятскому языку.

Программа «Алтан наран» включает 15 серий. Для неё был разработан интересный игровой формат, позволяющий привлечь детей к изучению бурятского языка. В съёмках программы приняли участие артисты Буряад театра и кукольного театра «Ульгэр». Отдельную рубрику «Уроки грамматики» ведёт Гэрэлма Ванзатова, одна из лучших учителей бурятского языка Улан-Удэ, победитель конкурса «Эрхим багша - 2011».

- Бурятзолото» осуществляет благотворительную поддержку в разных сферах: культурной, спортивной и образовательной. Отдельное внимание компания уделяет проектам, связанным с сохранением бурятского языка. Мы надеемся, что цикл программ «Алтан Наран» станет хорошим подспорьем для обучения детей бурятскому языку, - сообщил заместитель операционного директора Nordgold, руководитель ПАО «Бурятзолото» Денис Рыжкин.

Все серии программы будут размещены на официальном сайте ГТРК «Бурятия».

Бурятзолото "Бурятзолото" бурятский язык
 
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