В Бурятии мусорный полигон «Сибэкотранс» работал без лицензии

Как выявила прокурорская проверка с участием специалистов управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора по Бурятии, ООО «Сибэкотранс» по сбору, транспортированию, размещению твёрдых коммунальных отходов I-IV классов опасности на земельном участке, расположенном в урочище Березняк села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района нарушали природоохранное законодательство.
- Проверкой установлено, что с ноября 2017 по апрель 2018 года ООО «Сибэкотранс» осуществляло деятельность по сбору, транспортированию, размещению твёрдых коммунальных отходов на земельном участке в отсутствие необходимой лицензии, с нарушением требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
После проверки прокурор района подал иск о запрете деятельности ООО «Сибэкотранс» на указанном земельном участке до получения лицензии и устранения нарушений природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Исковое заявление находится на рассмотрении в Тарбагатайском районном суде.
Кроме того, в отношении финансового директора ООО «Сибэкотранс» возбуждено дело за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. Суд оштрафовал финансового директора на 4 тысячи рублей, решение суда не обжаловалось.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине марта неизвестные подожгли мусор на полигоне в посёлке Вахмистрово, принадлежавший «Сибэкотранс», и дым с долгое время травил горожан. Вскоре пожар потушили, а полигон закрыли на 90 суток за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами.