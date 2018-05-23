Заработанные деньги не получали 50 работников предприятия
Прокуратура Тункинского района выявила наличие задолженности по заработной плате у ООО «ТеплоСтрой». 50 работниками не заплатили за декабрь прошлого и январь этого года более 1 миллиона рублей.
Генеральному директору ООО «ТеплоСтрой» внесено представление с требованием устранить нарушения и объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.
Кроме того, прокурор возбудил административное дело за нарушение трудового законодательства на руководителя общества. Он привлечён к административной ответственности в виде дисквалификации на один год. Решение директор обжалует через вышестоящую судебную инстанцию.
После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников ООО «ТеплоСтрой» восстановлены, долг по заработной плате выплачен в полном объёме, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
«ТеплоСтрой» в Бурятии задолжал миллион рублей зарплаты
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