«ТеплоСтрой» в Бурятии задолжал миллион рублей зарплаты

Заработанные деньги не получали 50 работников предприятия



Прокуратура Тункинского района выявила наличие задолженности по заработной плате у ООО «ТеплоСтрой». 50 работниками не заплатили за декабрь прошлого и январь этого года более 1 миллиона рублей.



Генеральному директору ООО «ТеплоСтрой» внесено представление с требованием устранить нарушения и объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.



Кроме того, прокурор возбудил административное дело за нарушение трудового законодательства на руководителя общества. Он привлечён к административной ответственности в виде дисквалификации на один год. Решение директор обжалует через вышестоящую судебную инстанцию.



После вмешательства надзорного ведомства трудовые права работников ООО «ТеплоСтрой» восстановлены, долг по заработной плате выплачен в полном объёме, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.