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Забайкалка пыталась купить водительские права и попалась мошеннику

Забайкалка пыталась купить водительские права и попалась мошеннику
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Она перевела аферисту 40 тысяч рублей

Жительницы посёлка Новокручининский Забайкальского края, потеряв 40 000 рублей, обратилась в полицию.

Сотрудники полиции выяснили, что накануне потерпевшая нашла в одном из мессенджеров объявление об оказании содействия в получении водительских прав. Не обучаясь в автошколе, забайкалка решила незаконно получить документ. Она связалась с автором объявления и перевела ему 40 000 рублей.

Аферистом оказался 30-летний житель Иркутской области. Он признался, что не имеет возможности оказать какую-либо помощь в получении удостоверения, а и объявление разместил лишь для получения денег от граждан.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции установили причастность мошенника к ещё четырём подобным преступлениям в отношении жителей других регионов, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

Забайкальский край мошенничество

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