Она перевела аферисту 40 тысяч рублей
Жительницы посёлка Новокручининский Забайкальского края, потеряв 40 000 рублей, обратилась в полицию.
Сотрудники полиции выяснили, что накануне потерпевшая нашла в одном из мессенджеров объявление об оказании содействия в получении водительских прав. Не обучаясь в автошколе, забайкалка решила незаконно получить документ. Она связалась с автором объявления и перевела ему 40 000 рублей.
Аферистом оказался 30-летний житель Иркутской области. Он признался, что не имеет возможности оказать какую-либо помощь в получении удостоверения, а и объявление разместил лишь для получения денег от граждан.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудники полиции установили причастность мошенника к ещё четырём подобным преступлениям в отношении жителей других регионов, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалка пыталась купить водительские права и попалась мошеннику
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пострадавшего спасли приехавшие пожарные
Мужчину убедили фото и видео от продавца
Он также купил поддельные права
Они пытаются выманить деньги у предпринимателей
О происшествии инспекторы сообщили в полицию
Он смял металлическое ограждение
Жертву он забил металлическим прутом
О звонке от «сотрудника банка» её предупредила фейковая заведующая
Авария произошла ночью
Его тело нашли возле скалы
Возгорание произошло в частном секторе
Свою старую одежду воры бросили в примерочной
Кражу обнаружили во время ревизии
Пожар произошёл в Заиграевском районе
Предпринимательница отделалась штрафом