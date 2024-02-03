03 февраля

02 февраля

Популярное

На пожаре в Ангарске погиб 55-летний мужчина

На пожаре в Ангарске погиб 55-летний мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Причиной трагического пожара могла стать сигарета

Вечером 2 февраля произошёл пожар в 271 квартале Ангарска. На место оперативно прибыли два пожарных расчёта.

На момент их прибытия горела квартира на втором этаже пятиэтажного дома. Из дома самостоятельно эвакуировались девять жильцов. В подъезде наблюдалось слабое задымление.


- Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу при помощи спасательных устройств были спасены четыре человека. Вскрыв дверь квартиры, пожарные обнаружили на полу кухни мужчину. Погибшим оказался хозяин квартиры 1968 года рождения, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Сгорели вещи на площади пять квадратных метров. Квартира закопчена по всей площади.

Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. 

пожар смерть

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На пожаре в Ангарске погиб 55-летний мужчина
На пожаре в Ангарске погиб 55-летний мужчина
Происшествия, 03.02.2024
Причиной трагического пожара могла стать сигарета 
В Бурятии оператора связи оштрафовали на 600 тысяч за звонок от мошенников
В Бурятии оператора связи оштрафовали на 600 тысяч за звонок от мошенников
Происшествия, 03.02.2024
Жительнице республике позвонили с подменного номера 
В Иркутске на пожаре в пятиэтажке спасли двух человек
Происшествия, 02.02.2024
Одного из них с ожогами отправили в больницу
Улан-удэнец «заминировал» отделы полиции в Санкт-Петербурге
Улан-удэнец «заминировал» отделы полиции в Санкт-Петербурге
Происшествия, 02.02.2024
Он сообщил о якобы заложенных там бомбах по телефону
В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего двоюродного брата
В Бурятии будут судить мужчину, застрелившего двоюродного брата
Происшествия, 02.02.2024
Обвиняемый специально сходил за своим охотничьим ружьём
Неравнодушный улан-удэнец выследил пьяного водителя
Неравнодушный улан-удэнец выследил пьяного водителя
Происшествия, 02.02.2024
Сильно пьяный автомобилист приехал прямо на автомойку
Иркутский детсад проверяют из-за видео с грубым отношением к ребёнку
Иркутский детсад проверяют из-за видео с грубым отношением к ребёнку
Происшествия, 02.02.2024
Плачущего ребёнка подняли из постели прямо за шею
На пожаре в частном доме в Улан-Удэ погиб мужчина
На пожаре в частном доме в Улан-Удэ погиб мужчина
Происшествия, 02.02.2024
За минувшие сутки пожары унесли жизни троих человек
Улан-удэнца оштрафовали из-за татуировки, символизирующей «направление ветра»
Улан-удэнца оштрафовали из-за татуировки, символизирующей «направление ветра»
Происшествия, 02.02.2024
Ему придётся выложить за сомнительную наколку 1500 рублей
В Иркутске отравились шаурмой более 10 жителей города
В Иркутске отравились шаурмой более 10 жителей города
Происшествия, 02.02.2024
Сейчас власти и правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах пищевого отравления

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^