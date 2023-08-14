В Бурятии змея заползла в дом с детьми









Специалисты просят ни в коем случае не убивать и не калечить змей. Во-первых, ни одно живое существо не заслуживает такого отношения. А во-вторых, змеи питаются грызунами, которые не только наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству и домашним припасам, но и могут переносить инфекции.



Ни одно ползучее создание не нападёт на человека первым и не будет его преследовать. Самый верный способ избежать укуса – просто мирно разойтись.



Неделей ранее огромную рептилию, лежавшую на земле, запечатлели на камеру всё в том же Селенгинском районе. Её повстречали в селе Гусиное Озеро. В июле другую змею заметили прямо в Гусином озере. Тогда интернет-пользователи предположили, что это узорчатый полоз. Для людей он, кстати, совсем не опасен.Специалисты просят ни в коем случае не убивать и не калечить змей. Во-первых, ни одно живое существо не заслуживает такого отношения. А во-вторых, змеи питаются грызунами, которые не только наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству и домашним припасам, но и могут переносить инфекции.Ни одно ползучее создание не нападёт на человека первым и не будет его преследовать. Самый верный способ избежать укуса – просто мирно разойтись.

Об этом инциденте, который произошёл накануне в Селенгинском районе Бурятии, рассказали в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск». В райцентре змея заползла прямо в жилой дом на улице Фрунзе.В этот момент там находилась семья с детьми. Незваную гостью жильцы обнаружили лишь после того, как случайно наступили на неё. Пресмыкающееся напугало людей, но те, превозмогая страх, засунули его в мешок и выбросили.- Со слов жителей, до этого они не видели змей на участке и с подобным сталкиваются впервые, – пишет «Весь Гусиноозёрск». – Теперь думают, как жить дальше и нет ли под домом или где-то поблизости целого змеиного гнезда.