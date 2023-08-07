В селе в Бурятии объявилась огромная змея

На гигантскую рептилию наткнулись местные жители
Змеи в Бурятии всё чаще попадаются на глаза людям. Накануне очередное пресмыкающееся, лежавшее на земле, запечатлели в Селенгинском районе. Фото с ним разместили в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск».
- В селе Гусиное Озеро была замечена огромная змея, – рассказали очевидцы.
В июле рептилию засняли на камеру
прямо в Гусином озере. Тогда интернет-пользователи предположили, что это узорчатый полоз. Для людей он совсем не опасен. А накануне такую же змею повстречали
в пригородном селе Иволгинск.
Сначала местные жители приняли полоза за гадюку. Однако старший научный сотрудник лаборатории геологии кайнозоя Геологического института СО РАН Наталья Щепина пояснила: эта змея не ядовитая и к тому же редкая – занесена в Красную книгу.
Кроме того, в республике обитают щитомордники. Голова у них несколько треугольная, поскольку есть ядовитые железы, а вот у полозов она плавно переходит в туловище.
На гигантскую рептилию наткнулись местные жители
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