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В селе в Бурятии объявилась огромная змея

В селе в Бурятии объявилась огромная змея
Общество,  Фото:telegram-канал «Весь Гусиноозёрск»
На гигантскую рептилию наткнулись местные жители

Змеи в Бурятии всё чаще попадаются на глаза людям. Накануне очередное пресмыкающееся, лежавшее на земле, запечатлели в Селенгинском районе. Фото с ним разместили в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск».

- В селе Гусиное Озеро была замечена огромная змея, – рассказали очевидцы.

В июле рептилию засняли на камеру прямо в Гусином озере. Тогда интернет-пользователи предположили, что это узорчатый полоз. Для людей он совсем не опасен. А накануне такую же змею повстречали в пригородном селе Иволгинск.

Сначала местные жители приняли полоза за гадюку. Однако старший научный сотрудник лаборатории геологии кайнозоя Геологического института СО РАН Наталья Щепина пояснила: эта змея не ядовитая и к тому же редкая – занесена в Красную книгу. 

Кроме того, в республике обитают щитомордники. Голова у них несколько треугольная, поскольку есть ядовитые железы, а вот у полозов она плавно переходит в туловище.




змея фотография

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