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В Бурятии на Гусином озере заметили плавающую змею

В Бурятии на Гусином озере заметили плавающую змею
Общество,  Фото:Весь Гусиноозерск
В жаркий день змейка решила освежиться в водоёме

На Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии засняли на видео змею, которая плавала в воде. Ролик опубликовали в паблике «Весь Гусиноозёрск».

«Пока неизвестно, опасна ли она, но любая змея, встретившаяся в такой ситуации запомнится надолго. Будьте внимательны!» - говорится в сообщении.

Пользователи высказывают мнение, что на видео сняли полоза. Такие змеи не представляют никакой опасности для человека. «Жарко им, бедолагам, на камнях. Вот решил окунуться», - отметили в комментариях.

Змея никогда не нападёт первой: главное – не приближаться к ней и тем более не хватать руками.

Как сообщал «Байкал-Daily», в июне в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ были госпитализированы три ребёнка, пострадавшие от укусов змей. Два случая произошли в Заиграевском районе Бурятии, третий – на базе «Снежинка» в пригороде Улан-Удэ.

змея

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