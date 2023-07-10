В жаркий день змейка решила освежиться в водоёме
На Гусином озере в Селенгинском районе Бурятии засняли на видео змею, которая плавала в воде. Ролик опубликовали в паблике «Весь Гусиноозёрск».
«Пока неизвестно, опасна ли она, но любая змея, встретившаяся в такой ситуации запомнится надолго. Будьте внимательны!» - говорится в сообщении.
Пользователи высказывают мнение, что на видео сняли полоза. Такие змеи не представляют никакой опасности для человека. «Жарко им, бедолагам, на камнях. Вот решил окунуться», - отметили в комментариях.
Змея никогда не нападёт первой: главное – не приближаться к ней и тем более не хватать руками.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июне в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ были госпитализированы три ребёнка, пострадавшие от укусов змей. Два случая произошли в Заиграевском районе Бурятии, третий – на базе «Снежинка» в пригороде Улан-Удэ.
В Бурятии на Гусином озере заметили плавающую змею
Общество, Фото:
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