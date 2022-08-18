В Бурятии взрывом газовом баллончика выбило окна в квартире











Сегодня в Главном управлении МЧС по Бурятии сообщили, что произошёл «хлопок» газового баллончика. После получения сообщения о происшествии на место тут же выехали пожарные расчёты.



- Плавление предметов быта ликвидировано до прибытия пожарных. Пострадавших нет. В результате хлопка газового баллончика повреждена тюль на площади один квадратный метр, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Сотрудники органов дознания МЧС установили, что инцидент произошёл в результате неправильной эксплуатации газонагревательного прибора.



На месте работали семь пожарных и три единицы техники.





Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ были зафиксированы инциденты со взрывами самогонных аппаратов в квартирах.



17 июня взрыв



24 июня на улице Фрунзе в центре города из-за аналогичного ЧП взрывной волной



Выяснилось, что 19-летний молодой человек установил в ванной комнате аппарат заводского производства. В какой-то момент





Сегодня в Главном управлении МЧС по Бурятии сообщили, что произошёл «хлопок» газового баллончика. После получения сообщения о происшествии на место тут же выехали пожарные расчёты.- Плавление предметов быта ликвидировано до прибытия пожарных. Пострадавших нет. В результате хлопка газового баллончика повреждена тюль на площади один квадратный метр, - сообщили в пресс-службе ведомства.Сотрудники органов дознания МЧС установили, что инцидент произошёл в результате неправильной эксплуатации газонагревательного прибора.На месте работали семь пожарных и три единицы техники.Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ были зафиксированы инциденты со взрывами самогонных аппаратов в квартирах.17 июня взрыв произошёл в квартире многоквартирного дома на улице Юного Коммунара . Самогонный аппарат заводского производства стоял в ванной. Пострадали женщина и её четырёхлетний сын.24 июня на улице Фрунзе в центре города из-за аналогичного ЧП взрывной волной выбило стёкла, а также оказались повреждены автомобили, припаркованные возле дома Выяснилось, что 19-летний молодой человек установил в ванной комнате аппарат заводского производства. В какой-то момент он включил свет в комнате, и неожиданно произошёл взрыв газа , скопившийся в результате работы самогонного аппарата. Обошлось без дальнейшего пожара, однако в результате взрыва оказалась повреждена квартира. Молодого самогонщика с термическими ожогами рук и лица госпитализировали.

Вчера, 17 августа, около шести часов вечера в квартире пятиэтажки по улице Комсомольская в городе Гусиноозёрске взорвался газовый баллончик.В результате взрыва во все стороны разлетелись стёкла. Видео очевидцев с места происшествия опубликовали в группе «Весь Гусиноозёрск».- Вылетело полностью окно, стекла куча. Просто вылетело стекло, всё порвало, - рассказал испуганный свидетель.Очевидцы точно не знали, что случилось, лишь догадывались это «что-то серьёзное». Также выдвигались версии о неудачном опыте самогоноварения.