В Улан-Удэ вновь взорвался самогонный аппарат











Ровно неделю назад, 17 июня, такой же взрыв



Кстати, самогонный аппарат заводского производства в той квартире также работал в ванной. Доследственную проверку проводят следователи.



Ровно неделю назад, 17 июня, такой же взрыв произошёл в квартире многоквартирного дома на улице Юного Коммунара . Тогда также выбило стёкла в подъезде, повреждения были и внутри квартиры. Пострадали женщина и её четырёхлетний сын.Кстати, самогонный аппарат заводского производства в той квартире также работал в ванной. Доследственную проверку проводят следователи.

По всей видимости, самогонный аппарат был установлен в ванной, так как именно там оплавился потолок.В результате инцидента пострадал 19-летний молодой человек. Его госпитализировали в БСМП.На месте работает следственно-оперативная группа.- В 12:10 в полицию поступило сообщение о хлопке в одном из многоквартирных домов Советского района Улан-Удэ, в результате которого выбило окно на пятом этаже. Туда незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.