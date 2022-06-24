Днём 24 июня в Улан-Удэ вновь взорвался самогонный аппарат. Инцидент произошёл в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Фрунзе.
- В 12.15 часов поступило сообщение о хлопке паров от самогонного аппарата по улице Фрунзе, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии.
В подъезде выбило стёкла, осыпалась штукатурка. Выбитым стеклом усыпало двор. «Поцарапало наши машины, которые здесь припаркованы», - рассказали местные жители.
- Я услышал сигнализацию, выбегаю, а у меня вся машина в стёклах. Повреждения есть, но незначительные, а вот соседский «Лексус» пострадал нормально, там люк менять надо,- рассказал «Байкал-Daily» житель соседнего дома.
По всей видимости, самогонный аппарат был установлен в ванной, так как именно там оплавился потолок.
В результате инцидента пострадал 19-летний молодой человек. Его госпитализировали в БСМП.
На месте работает следственно-оперативная группа.
- В 12:10 в полицию поступило сообщение о хлопке в одном из многоквартирных домов Советского района Улан-Удэ, в результате которого выбило окно на пятом этаже. Туда незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ровно неделю назад, 17 июня, такой же взрыв произошёл в квартире многоквартирного дома на улице Юного Коммунара. Тогда также выбило стёкла в подъезде, повреждения были и внутри квартиры. Пострадали женщина и её четырёхлетний сын.
Кстати, самогонный аппарат заводского производства в той квартире также работал в ванной. Доследственную проверку проводят следователи.
В результате инцидента пострадал 19-летний молодой человек. Его госпитализировали в БСМП.
На месте работает следственно-оперативная группа.
- В 12:10 в полицию поступило сообщение о хлопке в одном из многоквартирных домов Советского района Улан-Удэ, в результате которого выбило окно на пятом этаже. Туда незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - прокомментировали «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ровно неделю назад, 17 июня, такой же взрыв произошёл в квартире многоквартирного дома на улице Юного Коммунара. Тогда также выбило стёкла в подъезде, повреждения были и внутри квартиры. Пострадали женщина и её четырёхлетний сын.
Кстати, самогонный аппарат заводского производства в той квартире также работал в ванной. Доследственную проверку проводят следователи.