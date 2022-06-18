В Улан-Удэ мать с сыном пострадали при взрыве самогонного аппарата

Вечером 17 июня 40-летняя женщина, проживающая с мужем и двумя детьми в трёхкомнатной квартире по улице Юного Коммунара установила в ванной комнате самогонный аппарат заводского производства для изготовления спиртосодержащей продукции. После этого она с 4-летним сыном пошла на улицу, оставив аппарат без присмотра.
Вернувшись домой после прогулки, она включила свет в коридоре. В это время произошёл хлопок газа, который накопился в результате работы самогонного аппарата. Пожара не было, отметили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
Сейчас мать и ребёнок с ожогами рук, ног, лица госпитализированы в лечебное учреждение. Пока пострадавшие находятся в отделении реанимации.
По данному факту проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
По данному факту проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.