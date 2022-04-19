Сообщения с угрозами взрыва поступают в третий раз за неделю
Как стало известно «Байкал-Daily», сегодня утром в Улан-Удэ эвакуировали учащихся школы №49. В образовательное учреждение в очередной раз поступило сообщение о «минировании». На месте работают сотрудники спецслужб.
Детей вывели на стадион.
На прошлой неделе в Улан-Удэ прошла волна лжеминирования. 13 апреля поступали сообщения с угрозами в адрес железнодорожного вокзала, аэропорта «Байкал» и административных зданий: мэрии на площади Советов, администрации Советского района, а также нескольких зданий БГУ, отдела УФМС и мирового суда Советского района.
На следующий день, 14 апреля, поступили сообщения о «минировании» трёх городских школ №№ 8, 32, 49. Школьников и сотрудников эвакуировали. Сообщения также оказались ложными.
Во второй половине того же дня учебный процесс в 49-й школе вновь был прерван. Здание во второй раз за день проверяли экстренные службы.
14 апреля МВД России сообщило, что в стране ведётся работа по установлению личностей лжеминёров, а по каждому факту заведомо ложного сообщения о теракте возбуждено уголовное дело. В ведомстве отметили, что с начала спецоперации на Украине число заведомо ложных сообщений об актах терроризма в России резко возросло: с 24 февраля по 25 марта 2022 года количество таких преступлений выросло в три раза.
По данным МВД РФ, Вооружённые силы Украины (ВСУ) приступили к созданию кол-центров, предназначенных для телефонного терроризма на территории России. Отмечалось, что туда набирают сотрудников со знанием русского языка, желающих отомстить России за проведение спецоперации. По данным МВД, цель ВСУ — дестабилизировать обстановку в нашей стране, помешать работе госорганов и учреждений, а также отвлечь от работы сотрудников силовых структур.
По закону лицам, причастным к данной противоправной деятельности, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
В Улан-Удэ вновь «заминировали» школу
Происшествия, Фото:
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