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В Улан-Удэ второй день подряд поступают сообщения о «минировании»

В Улан-Удэ второй день подряд поступают сообщения о «минировании»
Происшествия, 
С утра эвакуировали школьников

Сегодня утром в Улан-Удэ вновь произошли эвакуации из-за сообщений о «минировании».

Так, эвакуированы ученики и сотрудники школ №№ 32 и 49.

- Детей вывели на улицу. Вещи остались в классах, - рассказали «Байкал-Daily» очевидцы.

Кроме того, по информации «Байкал-Daily», сообщения с угрозами поступили также в адрес СИЗО-1.

Накануне в Улан-Удэ поступали сообщения о якобы минировании железнодорожного вокзала, аэропорта «Байкал», а здания мэрии на площади Советов, администрации Советского района, а также нескольких зданий БГУ, отдела УФМС и мирового суда Советского района.

На месте работали взрывотехники ОМОН. Сотрудники правоохранительных органов организовали оцепление прилегающей территории, а также эвакуацию сотрудников и посетителей. Все сообщения оказались ложными
угроза взрыва школа

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