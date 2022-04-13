В Улан-Удэ «заминировали» мэрию, вокзал и аэропорт

Сегодня утром Улан-Удэ подвергся очередной волне «минирования». Поступили сообщения о заминировании железнодорожного вокзала, аэропорта «Байкал», а также здания администрации города, сообщил источник «Байкал-Daily».
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Посетители и сотрудники эвакуированы.
Отметим, также сегодня утром эвакуировали школы на Камчатке из-за угрозы «минирования».
Как сообщал «Байкал-Daily», аналогичные инциденты произошли в Улан-Удэ на прошлой неделе, 8 апреля. Тогда поступили сообщения об угрозе взрыва в Бурятском государственном университете, а также о минировании нескольких автозаправочных комплексов, железнодорожного вокзала и аэропорта «Байкал».
За два дня до этого, 6 апреля, из-за подобных сообщений эвакуировали посетителей автовокзала и железнодорожного вокзала.
Все сообщения оказались ложными.