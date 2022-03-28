Полицейские нашли юных осквернительниц Вечного огня
Полицейские установили личности девушек, которые прикуривали у Вечного огня в Улан-Удэ. Ими оказались 15-летние учащиеся городских школ.
По словам девочек-подростков, проступок они совершили из шалости, и раскаялись в содеянном.
- Школьницы будут поставлены на профилактический учёт в ПДН. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Следственный комитет для принятия правового решения, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», об инциденте стало известно сегодня утром, когда видео появилось в социальных сетях. Одна из девушек прикуривала сигарету от пламени Вечного огня на Мемориале Победы, а вторая снимала на телефон. Происходящее их изрядно веселило, поскольку они смеялись.
Действия улан-удэнок запечатлел прохожий. Пользователи Сети осудили девушек за поведение и потребовали наказать их.
По данному факту следователи Следственного комитета проводят доследственную проверку.
В Улан-Удэ от Вечного огня прикуривали школьницы
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