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В Улан-Удэ от Вечного огня прикуривали школьницы

В Улан-Удэ от Вечного огня прикуривали школьницы
Происшествия, 
Полицейские нашли юных осквернительниц Вечного огня

Полицейские установили личности девушек, которые прикуривали у Вечного огня в Улан-Удэ. Ими оказались 15-летние учащиеся городских школ.

По словам девочек-подростков, проступок они совершили из шалости, и раскаялись в содеянном.

- Школьницы будут поставлены на профилактический учёт в ПДН. Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в Следственный комитет для принятия правового решения, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», об инциденте стало известно сегодня утром, когда видео появилось в социальных сетях. Одна из девушек прикуривала сигарету от пламени Вечного огня на Мемориале Победы, а вторая снимала на телефон. Происходящее их изрядно веселило, поскольку они смеялись.

Действия улан-удэнок запечатлел прохожий. Пользователи Сети осудили девушек за поведение и потребовали наказать их. 

По данному факту следователи Следственного комитета проводят доследственную проверку
вандализм вечный огонь

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